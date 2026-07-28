Brangiausias praėjusių metų NT pirkinys priklauso konservatoriui Dainiui Kreiviui, kuris su sutuoktine už 690 tūkst. eurų įsigijo butą šalia Barselonos.
Dar du politikai – „aušrietis“ Karolis Neimantas ir Seimo Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas pirko NT Bulgarijoje ir Italijoje.
Skelbiama, kad Lietuvoje jokio NT nevaldantis K. Neimantas Bulgarijos pakrantėje įsigijo butą už 85 tūkst. eurų.
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Tuo metu A. Zuokas turimą portfelį papildė pernai Sicilijoje įsigijęs dar vieną žemės sklypą Riposto senamiestyje už 18 tūkst. eurų.
Seimo nariainekilnojamasis turtas (NT)Kainos
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