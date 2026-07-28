I. Ruginienė turi žinią dėl pensijų didinimo

„Tas („Sodros“ biudžeto – ELTA) perteklius, kurį, berods, šiais metais vėl turėsime arti milijardo – dalį jo mes tikrai galime panaudoti intensyvesniam indeksavimui tų pačių pensijų, nes pensijos yra apgailėtinai mažos. Pažiūrėkite, kai turime skurdo rodiklius, didžiausias skurdas yra tarp mūsų pensininkų“, – antradienį susitikime su opozicine Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija sakė I. Ruginienė.
„Tai jeigu mes iš pertekliaus pensininkams padidinsime pensijas 2–3 ar 4 proc., aš nemanau, kad nuo to nukentės augantis rezervas ir dėl to nukentėtų pati sistema. Aš galvoju, kad tai daryti tikrai reikia“, – pridūrė ji.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovės teigimu, apie „Sodros“ rezervo panaudojimą nėra kalbama, esą tai riboja griežtos taisyklės, o jame sukauptos lėšos būtų naudojamos išaušus „juodai dienai“. Ji akcentavo, kad indeksavimui bus naudojamas tik kasmetinis „Sodros“ biudžeto perteklius.
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„Sodros“ rezervas turi labai griežtas taisykles, kada jį būtų galima panaudoti – ten labai ekstremalios situacijos. „Sodros“ rezervas auga nuolatos ir mes jį auginsime. Kai praeitais metais intensyviau indeksavome pensijas, tai darėme ne iš „Sodros“ rezervo, o iš to kasmetinio einamojo pertekliaus, kurį sukaupėme (...) „Sodroje“, – kalbėjo ji.
„Sodros“ rezervas auga ir jis tikrai (išaušus – ELTA) juodžiausiai dienai bus skirtas toms netektoms pajamoms, tą galiu tikrai užtikrinti. Apie „Sodros“ rezervo panaudojimą net nėra kalbos“, – pažymėjo ministrė.
Prezidentūra anksčiau kritikavo, kad Vyriausybė delsia pateikti išvadą šalies vadovo Gitano Nausėdos siūlymui pensijoms didinti skirti bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio. Šis įstatymo projektas Seime pateikimo stadiją įveikė pernai rudenį.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas siūlo, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti didinti pensijoms, o dėl konkretaus lėšų dydžio spręstų Vyriausybė.
Diskusijos dėl galimo didesnio „Sodros“ rezervo panaudojimo atsinaujino po to, kai šiemet įsigaliojus pensijų reformai iš kaupimo antroje pakopoje pasitraukė du penktadaliai dalyvių, o į „Sodrą“ atitinkamai grįžo dalis valstybės subsidijos.
SADM duomenimis, „Sodros“ rezervas dabar sudaro virš 4 mlrd. eurų. Tačiau šiemet gyventojams po reformos įsigaliojimo toliau traukiantis iš antrosios pakopos jis turėtų augti iki daugiau nei 6 mlrd. eurų.
SodrabiudžetasInga Ruginienė
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