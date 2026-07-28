Lietuvoje pagamintoje dešroje aptikta bakterija – pradėtas tyrimas

Apie tai pranešė Latvijos atsakingos institucijos. Aiškėja, kad nesaugų produktą tiekė Lietuvos įmonė „Biovela-Utenos mėsa“.
VMVT teigimu, šiuo metu vyksta tyrimas, kurio metu siekiama nustatyti išplatinimo taškus.
Nesaugaus produkto partijos numeris – 2606030682. Tinkamumo vartoti terminas – 2026–09–08.
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E. coli yra lazdelės formos bakterija, kuri natūraliai gyvena sveikų žmonių ir gyvūnų žarnyne bei padeda virškinti maistą.
Dauguma šių bakterijų atmainų yra nekenksmingos, tačiau tam tikri patogeniniai tipai gali sukelti sunkias žarnyno, šlapimo takų ar kitas infekcijas.
dešrabakterijaValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
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