Meras apie „Energesman“ ketinamą teikti per 20 mln. eurų ieškinį: Vilniaus bus dar didesnis

„Aš manau, kad Vilniaus ieškinys šiai bendrovei bus dar didesnis. Dabar jis yra skaičiuojamas, nuostoliai yra augantys kiekvieną dieną dėl to, kad mes turime alternatyviais būdais tvarkyti atliekas“, – antradienį žurnalistams sakė jis.
„Tačiau dar kartą pakartosiu, kad mano svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad atliekų surinkimas visame Vilniaus regione nestrigtų. Nė vieną dieną tai nebuvo atsitikę ir kaina vartotojams irgi nesikeis“, – pridūrė sostinės meras.
V. Benkunsko teigimu, MBA gamyklos operavimą turėtų tęsti pats VAATC.
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„Mano įsitikinimu, taip, tokios paslaugos kaip atliekų tvarkymas yra labai jautrios. Kažkada mes turėjome praktiką, kad ir šilumos ūkiai buvo perduoti į privačias rankas visoje Lietuvoje. Istorija labai aiškiai rodo, kuo tai baigėsi, kad buvo susigrąžinti turtai su dideliais nuostoliais, daug buvo bylinėjimosi“, – teigė meras, paklaustas, ar VAATC turėtų MBA gamyklos operavimą perimti visam laikui.
Pirmadienį įmonei „Energesman“ pranešus, kad jos akcininkui buvo perduotas konkuruojančios bendrovės „Ecoservice“ vieno iš vadovų pasiūlymas parduoti akcijas, V. Benkunskas tikino nieko apie tai nežinojęs.
„Aš nesiveliu į įmonių tarpusavio aiškinimus, kas kam skambino, kas kam ką siūlė – čia yra ne mano reikalas. Mano reikalas yra labai aiškus – ginti viešąjį interesą – užtikrinti, kad atliekų surinkimas ir tvarkymas būtų sklandus ir kad kaina nedidėtų. Čia yra mano rūpestis. O visos spekuliacijos yra ne mano reikalas, tegul verslai tarpusavyje ir aiškinasi“, – kalbėjo sostinės meras.
„Ne, neįdomu man. Ir dabar, tiesą sakant, aš nesigilinu, yra daug didesnių problemų, kurias mes sprendžiame kasdien matant, ką radome perėmę turtą“, – pridūrė jis, paklaustas, ar jam ši situacija buvo žinoma.
Kaip skelbė „Energesman“, atmetus pasiūlymą parduoti akcijas, po poros dienų VAATC priėmė sprendimą nutraukti sutartis su bendrove.
Portalui „Verslo žinios“ A. Blazgys teigė, kad, anot jo, įvertinus VAATC nepagrįstai nutrauktą sutartį, bendrovė planuoja teikti ieškinį dėl daugiau kaip 20 mln. eurų siekiančios žalos.
A. Blazgio teigimu, bendrovė taip pat ketina vertinti žalą reputacijai, kurią, pasak jo, dar labiau didino vieša informacija apie sutarties nutraukimą. Jis teigia, kad dėl situacijos dalis kreditorių jau pradėjo atsiimti bendrovei nuomotą įrangą.
Penktadienį Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti VAATC prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių teritoriją, įmonės teigimu, penktadienio vakarą VAATC perėmė jos operavimą.
„Energesman“ planuoja teismo sprendimą skųsti. Pats VAATC tvirtina, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
ELTA primena, kad prieš porą savaičių dėl „Energesman“ sunkumų vykdant įsipareigojimus VAATC nutraukė su bendrove sudarytą MBA įrenginių eksploatavimo sutartį.
Dėl to kilo teisinis ginčas – bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama sustabdyti sprendimą. Teismas nurodė tam nenustatęs aplinkybių, o „Energesman“ suteiktas 20 dienų laikotarpis, per kurį bendrovė gali ištaisyti nustatytus trūkumus.
Teismo sprendimas priimtas liepos 20 d., todėl bendrovei nustatytas terminas iki rugpjūčio 7 d. – anot VAATC, jei iki to laiko eksploatavimo sutarties pažeidimai nebus pašalinti, sutartis bus laikoma nutraukta.
EnergesmanieškinysValdas Benkunskas
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