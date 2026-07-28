VAATC: „Energesman“ tiesiog kaupė atliekas gamyklos teritorijoje

Pagal sutartį UAB „Energesman“ turėjo užtikrinti tinkamą įrenginių priežiūrą ir vykdyti jų einamąjį bei kapitalinį remontą. Tačiau pirminis būklės vertinimas parodė, kad dalis atliekų tvarkymo technikos ir įrenginių neveikia arba reikalauja remonto. Tokia įrenginių būklė neleido užtikrinti viso technologinio atliekų rūšiavimo proceso.
Atliekomis užkrautos ne tik atviros aikštelės, pakelės, bet ir nebaigtas atstatyti 2025 metais sudegęs rūšiavimo gamyklos kompleksas bei visų 16 teritorijoje esančių bioskaidžių atliekų saugojimų tunelių angos. Šie tuneliai yra vienintelė apskrityje ilgalaikio bioskaidžių atliekų saugojimo vieta, jų funkcionalumo praradimas pagilino atliekų sistemos krizę ir kėlė realią grėsmę aplinkai.
„Nepaisant viešų „Energesman“ pranešimų apie galimybę per kelias dienas sutvarkyti teritoriją, operatoriaus turimi įrenginiai ir jų būklė akivaizdžiai įrodo, kad to padaryti jie nebūtų pajėgę – susigrąžintoje gamykloje veikianti įranga per dieną gali apdoroti vos 200 tonų atliekų.
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Mūsų turima informacija rodo, kad dalis įrangos iš gamyklos teritorijos buvo išgabenta sausio mėnesį, o nuo kovo mėnesio teritorijoje atliekų daugėjo itin sparčiai ir šiuo metu jų čia yra daugiau nei 20 tūkstančių tonų. Pagal sutartį „Energesman“ turėjo užtikrinti tinkamą įrenginių priežiūrą ir vykdyti jų einamąjį bei kapitalinį remontą, tačiau dalis teritorijoje esančios atliekų tvarkymo technikos ir įrenginių neveikia arba reikalauja remonto“, – sako VAATC vadovas Marius Švaikauskas.
VAATC darbuotojai gamykloje nuo penktadienio priima ir rūšiuoja atliekas. Per savaitgalį buvo priimta beveik 443 tonos biologiškai skaidžių atliekų ir 104 tonos mišrių komunalinių atliekų. Į Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui išvežt 80 tonų atliekų. Artimiausiomis dienomis bus sumontuota papildoma rūšiavimo linija, kuri atliekų apdorojimo pajėgumus padidins iki 500 tonų per dieną. Šiuo metu dalis bioskaidžių atliekų tunelių jau atlaisvinta ir juose palaipsniui atkuriamas technologinis biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo procesas.
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)EnergesmanVilnius
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