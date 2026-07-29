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„Rail Baltica“ turi naują vadovą

2026 m. liepos 29 d. 13:38
Baigus atrankos procedūras, naujuoju LTG grupės „Rail Baltica“ Lietuva vadovu nuo rugpjūčio 3 d. paskirtas Mindaugas Ivanavičius. Buvęs „Rail Baltica“ Lietuva vadovas Arenijus Jackus lieka dirbti LTG kaip „Rail Baltica“ programos vadovas, taip pat tęs darbus ir kaip „RB Rail“ stebėtojų tarybos pirmininkas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Ilgametę patirtį verslo vystymo, organizacijų transformacijos, didelės apimties strateginių ir nacionalinės svarbos infrastruktūros projektų įgyvendinimo bei rizikų valdymo srityse sukaupęs M. Ivanavičius iki šiol vadovavo „Litgrid“ sinchronizacijos programai. Anksčiau jis taip pat užėmė vadovaujančias pareigas bendrovėje „Sweco Lietuva“, kur buvo atsakingas už projektų valdymą, projektavimą ir verslo vystymą.
Naujajam vadovui keliamas pagrindinis tikslas – užtikrinti sklandų ir savalaikį „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą. Šiandien šis projektas vertinamas ne tik kaip vienas svarbiausių Europos transporto infrastruktūros projektų, bet ir kaip reikšminga Baltijos regiono saugumo bei karinio mobilumo grandis.
„Šiuo metu aktyvus „Rail Baltica“ darbų ruožas yra net 114 km, jau paklota beveik 9 km europinio standarto geležinkelio bėgių, o rudenį bus pradėta pirmųjų iešmų gamyba. Lietuva šiandien yra toliausiai pažengusi „Rail Baltica“ projekto įgyvendinime. Naujajam vadovui patikėta užtikrinti, kad projektas ir toliau būtų įgyvendinamas pagal numatytą grafiką, efektyviai valdant jo apimtį, rizikas ir finansavimą“, – sako laikinai LTG grupės generalinio direktoriaus pareigas einantis Arūnas Rumskas.

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Pasak M. Ivanavičiaus, jis prisijungia prie projekto tuo metu, kai jis pereina į intensyviausią įgyvendinimo etapą.
Lietuvoje „Rail Baltica“ projektas jau perėjo iš projektavimo į intensyvių statybų etapą. Projekto valdymas sutelktas „LTG Infra“ rankose, sparčiai vykdomi rangos darbai Kauno–Panevėžio ruože, kartu formuojamas būsimas Baltijos šalių bendros infrastruktūros valdymo modelis ir stiprinamas projekto, kaip strateginės civilinio ir karinio mobilumo infrastruktūros, vaidmuo.
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„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, įgyvendinamas kartu su ES. Projekto metu bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio ir Vakarų Europa. Naujoji geležinkelio linija sustiprins regiono ekonominę integraciją, didins transporto sistemos atsparumą bei užtikrins efektyvesnį civilinį ir karinį mobilumą.
Rail Balticavadovaseuropinė geležinkelio vėžė

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