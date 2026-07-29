Alytuje ir Šiauliuose skelbiami sporto patalpų nuomos su inventoriumi konkursai

Sporto patalpų nuomos su sporto inventoriumi pirkimo konkursas projektui „Juda Alytus!“ Projekto Nr. NSA-FA-RFA-2026–0380
Pirkimo vykdytojas: VšĮ „Alytaus Judesys“.
Projektas bendrai finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis (administruoja Nacionalinė sporto agentūra).
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1. Pirkimo objektas ir apimtys
Pirkimo objektas – sporto patalpų nuomos su sporto inventoriumi paslaugos Alytaus miesto savivaldybėje. Bendras reikalingas paslaugų kiekis – 160 užsiėmimų (kiekvieno užsiėmimo trukmė – 75 minutės), iš kurių: 120 užsiėmimų bus skirta vaikų grupinėms akrobatinės gimnastikos treniruotėms, 40 užsiėmimų bus skirta kompleksinėms senjorų grupinių mankštų pratyboms.
2. Reikalavimai pirkimo objektui (patalpoms ir inventoriui)
Ne mažiau nei 400 kv. metrų bendro ploto sporto patalpos, specializuotos amortizuojančios (minkštos) grindys bei saugumą užtikrinančios minkštos sienos, profesionalūs akrobatiniai / gimnastikos tramplynai, įvairių matmenų apsauginiai ir sportiniai čiužiniai, minkštos lavinamosios gimnastikos figūros (trapecijos, kubai ir kt.), sportinis batutas, batuto duobė / dėžė, pripildyta minkštų figūrų / porolono, gimnastikos buomas, gimnastikos lygiagretės, gimnastikos suoliukai, kitas smulkus inventorius (lankai, pasipriešinimo gumos, minkšti kamuoliai ir kt.).
3. Pasiūlymo pateikimo ir vertinimo tvarka
Teikiant pasiūlymą, prašome nurodyti 1 užsiėmimo (75 min.) patalpų nuomos kainą eurais su PVM ir bendrą visų 160 užsiėmimų kainą eurais su PVM, įskaitant visus su paslaugų organizavimu susijusius mokesčius bei komunalines išlaidas.
Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis bus sudaroma su mažiausios bendros kainos pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio siūlomos patalpos ir inventorius atitinka visus šiame kvietime nurodytus reikalavimus.
4. Sutarties vykdymo sąlygos
Paslaugų teikimo terminas – 5 mėnesiai (nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d., pagal suderintą veiklų grafiką).
5. Pasiūlymų pateikimas
Galutinė pasiūlymų pateikimo data: 2026 m. liepos 31 d. 09:00 val. Pasiūlymą prašome pateikti el. paštu: alytus@tavojudesys.lt
Sporto patalpų nuomos su sporto inventoriumi pirkimo konkursas projektui „Juda Šiauliai!“ Projekto Nr. NSA-FA-RFA-2026–0375
Pirkimo vykdytojas: VšĮ „Šiaulių Judesys“.
Projektas bendrai finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis (administruoja Nacionalinė sporto agentūra).
1. Pirkimo objektas ir apimtys
Pirkimo objektas – sporto patalpų nuomos su sporto inventoriumi paslaugos Šiaulių miesto savivaldybėje. Bendras reikalingas paslaugų kiekis – 240 užsiėmimų (kiekvieno užsiėmimo trukmė – 75 minutės), iš kurių: 160 užsiėmimų bus skirta vaikų grupinėms akrobatinės gimnastikos treniruotėms, 80 užsiėmimų bus skirta kompleksinėms senjorų grupinių mankštų pratyboms.
2. Reikalavimai pirkimo objektui (patalpoms ir inventoriui)
Ne mažiau nei 500 kv. metrų bendro ploto sporto patalpos, specializuotos amortizuojančios (minkštos) grindys bei saugumą užtikrinančios minkštos sienos, profesionalūs akrobatiniai / gimnastikos tramplynai, įvairių matmenų apsauginiai ir sportiniai čiužiniai, minkštos lavinamosios gimnastikos figūros (trapecijos, kubai ir kt.), sportinis batutas, batuto duobė / dėžė, pripildyta minkštų figūrų / porolono, gimnastikos buomas, gimnastikos lygiagretės, gimnastikos suoliukai, kitas smulkus inventorius (lankai, pasipriešinimo gumos, minkšti kamuoliai ir kt.).
3. Pasiūlymo pateikimo ir vertinimo tvarka
Teikiant pasiūlymą, prašome nurodyti 1 užsiėmimo (75 min.) patalpų nuomos kainą eurais su PVM ir bendrą visų 240 užsiėmimų kainą eurais su PVM, įskaitant visus su paslaugų organizavimu susijusius mokesčius bei komunalines išlaidas.
Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis bus sudaroma su mažiausios bendros kainos pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio siūlomos patalpos ir inventorius atitinka visus šiame kvietime nurodytus reikalavimus.
4. Sutarties vykdymo sąlygos
Paslaugų teikimo terminas – 5 mėnesiai (nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d., pagal suderintą veiklų grafiką).
5. Pasiūlymų pateikimas
Galutinė pasiūlymų pateikimo data: 2026 m. liepos 31 d. 09:00 val. Pasiūlymą prašome pateikti el. paštu: siauliai@tavojudesys.lt