ESO sutrikimų žemėlapyje matyti, kad elektros nėra tiek dalyje Varėnos miesto, tiek Perlojos, Mergežerio, Salovartės, Lavyso, Žiūrų, Milioniškės, Zervynų ir kituose kaimuose.
Į naujienų portalo Lrytas redakciją kreipęsis varėniškis aiškino, kad nei iš šio, nei iš to dingo elektra.
„Negavau jokio pranešimo, kad planuoja atjungti, tai nesuprantu, kas atsitiko. Oras irgi neblogas, neturėtų būt dėl to dingus“, – dėstė jis, prašydamas pasidomėti situacija.
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Pasidomėjus, kodėl Varėnos r. fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė teigė, kad tiekimas nutrūkęs maždaug 900 klientų.
„Varėnoje šiandien rytą fiksuoti keli sutrikimai kabeliniame tinkle, todėl elektros energijos tiekimas laikinai buvo nutrūkęs maždaug 900 klientų. Sutrikimas užfiksuotas 10:12, o elektros tiekimas atnaujintas 12:30 val., kai pavyko suremontuoti tinklą.
Mūsų brigados operatyviai išvyko ir į kitą netoli esančią liniją, kurioje fiksuotas elektros energijos tiekimo sutrikimas. Dėl jo laikinai sutrikęs tiekimas 348 klientams“, – nurodė ji.