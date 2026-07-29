Mįslingos statybos Kaune atskleidė ilgai saugotą paslaptį

„Ką tik užmačiau, kad Kauno Nemuno saloje, netoli Mokslo centro gręžiama „Autokaustos“. Galbūt žinoma, kas bus statoma, įrengiama?“ – antradienio rytą portalo klausė skaitytoja.
Kiek vėliau portalas sulaukė ir dar vieno kauniečio laiško: „Prie Mokslo salos pamatuojami gana gilūs armatūros stulpai. Ar tik ne apžvalgos bokštui ruošiasi?“ – teiravosi jis.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ dėl šių statybos darbų antradienio popietę kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę, tačiau paaiškinimų kol kas nesulaukė. Visgi Nemuno saloje pakalbinti „Autokaustos“ darbininkai patvirtino informaciją apie galimą apžvalgos rato vietą. „Gręžiame maždaug 15 m gylio duobes, jos bus tvirtinamos metalu ir betonu, tad konstrukcija turėtų puikiai stovėti, kad išlaikytų apžvalgos ratą“, – sakė vienas iš Nemuno saloje besidarbavusių vyrų.
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Vietą laikė paslaptyje
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad nors apžvalgos ratą planuojama pastatyti jau šį rudenį, jo vieta iki šiol oficialiai nepaskelbta. Klausimų dėl to kilo ir paskutiniame prieš atostogas tarybos posėdyje.
„Mes jau tvirtiname apžvalgos rato kainas, ratas turėtų rudenį pradėti veikti, bet iki šiol nežinoma, kur tas ratas bus. Ar nesusidarė situacija, kai mes jau gal nežinome, kur tą ratą dėti nusipirkus?“ – tarybos posėdyje klausė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Audronė Jankuvienė.
Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų skyriaus vedėja Aušrinė Kustienė tąkart atsakė, kad galutinė vieta dar svarstoma.
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„Kai bus priimtas sprendimas, tada ir pranešime. Kol kas dar svarstoma vieta. Manau, artimiausiu metu“, – teigė ji.
Visgi Kauno tarybos narė Vaida Pranarauskaitė bei kiti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai antradienį portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo, kad Kauno politikams apie rastą apžvalgos vietą vis dar nepranešta.
Kauniečiai rinko vietą patys
„Kas vyksta Kaune“ šaltinių žiniomis, tarp svarstytų apžvalgos rato vietų buvo teritorija greta Kauno apskrities viešosios Ąžuolyno bibliotekos, Vytauto parkas ir Nemuno sala.
Portalo surengtoje apklausoje, kurioje per tam tikrą laiką balsavo 3627 skaitytojai, daugiausia balsų – 34 proc. – surinko Vytauto parkas.
Antroje vietoje liko Nemuno sala su 27 proc., teritorija greta Ąžuolyno bibliotekos surinko 26 proc., o 12 proc. balsavusiųjų nurodė, kad ratas turėtų stovėti kitoje vietoje.
Įdomu tai, kad Nemuno sala, balsavime aplenkusi vietą prie bibliotekos, komentaruose sulaukė bene daugiausia kritikos – atvirai ją palaikė vos vienas kitas komentatorius.
Patvirtintos kainos
Kauno miesto ekonominės plėtros ir turizmo skatinimo agentūra „Kaunas IN“ šių metų balandį su Nyderlandų bendrove „SkyView Creation B.V.“ pasirašė daugiau kaip 4,6 mln. eurų vertės sutartį dėl apžvalgos rato įsigijimo ir techninės priežiūros. Kaunui bus pagamintas 45 metrų aukščio mobilus įrenginys su 32 uždaromis gondolomis, iš kurių viena – VIP.
Kaip jau rašyta, pagal tarybos sprendimą, 16 metų ir vyresniems lankytojams vienkartinis bilietas kainuos 12 eurų.
Vaikams nuo 4 iki 15 metų, studentams, senjorams ir asmenims su negalia jis kainuos 8 eurus.
Dviejų suaugusiųjų ir dviejų vaikų šeimos bilietas kainuos 35 eurus, o dviem suaugusiesiems ir trims vaikams – 39 eurus.
Taip pat patvirtinta VIP gondolos paslauga. Vienam ar dviem asmenims jos nuoma kainuos 50 eurų, į kainą įskaičiuojant putojantį vyną arba kitą gėrimą. Papildomas keleivis keturvietėje VIP gondoloje kainuos 25 eurus.
Vaikų grupėms nuo dešimties asmenų bus taikoma 50 proc. nuolaida, o vaikams iki ketverių metų ir organizuotas grupes lydintiems asmenims bilietai bus nemokami.
StatybosKaunasapžvalgos ratas
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