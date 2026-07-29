Kaip dėstoma prašyme, „Nuevo Agora Centro De Estudios S.L.“ priklauso Ispanijos grupei „Globeducate“. Ją iš dalies valdo „Bitė Group“ ir TV3 televizijos savininkas JAV fondas „Providence Equity Partners“.
Taip pat rašoma, kad „Nuevo Agora Centro De Estudios S.L.“ nevykdo jokios veiklos Lietuvoje.
Konkurencijos tarybos paviešintame pranešime dėstoma, kad UAB „Karalienės Mortos mokykla“ vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio bei tarptautinio bakalaureato ugdymo, taip pat neformaliojo ir lituanistinio ugdymo bei ispanų kalbos egzaminavimo centro veiklas.
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Tuo metu UAB „Vaikystės sodas“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, taip pat pagalbos vaikui centro bei švietimo tematikos mokymų mokytojams ir tėvams veiklas.
ELTA primena, kad birželį tarptautinis tinklas „Globeducate“ pranešė, kad perka Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą.
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Kaip buvo teigiama pranešime spaudai, „Globeducate“ siekia įsigyti Vilniuje ir Kaune veikiančios Karalienės Mortos mokyklos bei vaikų darželių tinklą „Vaikystės sodas“, kurio įstaigos yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Įsigijimo procesas bus užbaigtas gavus Konkurencijos tarybos pritarimą.
„Jau nuo pirmųjų diskusijų su „Vaikystės sodo“ ir Karalienės Mortos mokyklos komanda buvo aišku, kad šios organizacijos sukurtos remiantis giliai žmogiška vizija – aukšti akademiniai standartai čia dera su visapusišku kiekvieno vaiko ugdymu.
Mūsų įsipareigojimas aiškus – tiek mokyklas, tiek darželius sustiprinti „Globeducate“ žiniomis ir tarptautinio tinklo galimybėmis bei išsaugoti viską, kas šias ugdymo įstaigas pavertė novatoriškomis tiek Lietuvos, tiek tarptautinio švietimo srityje“, – pranešime spaudai cituojamas „Globeducate“ švietimo direktorius Danielis Jonesas.
„Investuodami į Lietuvos švietimo ateitį, atsinešame pasaulinę patirtį ir kompetencijas, tačiau tuo pat metu siekiame išlaikyti pagarbą vietinei ugdymo tradicijai“, – pridūrė D. Jonesas.
„Globeducate“ – tarptautinis švietimo tinklas, jungiantis virš 65 mokyklų bei internetinių programų, kuriose mokosi daugiau nei 40 000 mokinių 11 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje.
A. Landsbergienė teigė, kad „Globeducate“ dėmesys ir siekis įsigyti jos ugdymo įstaigų tinklą yra didžiulis įvertinimas.
„Šis įvykis – didžiulis įvertinimas to, ką per 16 metų sukūrėme kartu su komanda ir bendruomene. Pradėję nuo keliolikos vaikų ugdymo, užaugome tiek, kad galime tapti tarptautinio, pasaulyje pripažinto tinklo dalimi.
Tą vertinu kaip organizacijos brandos ženklą ir patvirtinimą, kad mūsų kryptis, vertybės ir pedagoginis kelias yra stiprūs, aktualūs ir vertinami ne tik Lietuvoje.
Man ypač svarbu, kad pasirinktas partneris įsipareigojo saugoti tai, kas mums svarbiausia: komandą, lietuviškumą, pilietiškumą ir kontekstinio ugdymo tradiciją“, – pranešime cituojama „Vaikystės sodo“ darželių ir Karalienės Mortos mokyklos įkūrėja dr. Austėja Landsbergienė.
„Globeducate“ Karalienės Mortos mokyklos mokiniams ir mokytojams bei „Vaikystės Sodas“ ugdytiniams ir ugdytojams žada atverti tarptautinio tinklo galimybes: dalyvavimą „Globeducate“ renginiuose, veiklose ir tarptautiniuose mainuose, taip pat dalijimąsi gerąja patirtimi bei bendradarbiavimą su kitomis grupės mokyklomis.
„Globeducate“ mokyklos siūlo įvairias tarptautines, nacionalines ir vietines mokymo programas, įskaitant Anglijos, Kipro, Prancūzijos, Indijos, Italijos, Maroko, Portugalijos ir Ispanijos programas, taip pat tarptautinį bakalaureatą nuo pradinių klasių programos iki IB diplom