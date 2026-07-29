Skelbiama, kad portalo gautame oficialiame dokumente matyti, jog 2024 m. išmokų M. Sinkevičiui suma siekė 10,35 tūkst. eurų, išskaičiuotas mokestis – 2,07 tūkst. eurų.
Portalo teigimu, 2025 m. „Fegda“ M. Sinkevičiui išmokėjo 25,8 tūkst. eurų, išskaičiuotas mokestis – 5,16 tūkst. eurų. Taip pat M. Sinkevičiui pernai buvo išmokėta ir 200 eurų vertės premija, nuo kurios niekas nebuvo nuskaičiuota.
Skelbiama, kad bendrovėje „Fegda“ M. Sinkevičius dirbo nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. kovo 7 d.
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Portalas, remdamasis buhalterės, kuri prašė neatskleisti jos tapatybės, skaičiavimais, skelbia, kad 2024 m. M. Sinkevičius „į rankas“ per mėnesį vidutiniškai uždirbdavo maždaug 4,2 tūkst. eurų, o 2025 m. jo atlyginimas gerokai pakilo ir siekė beveik 8 tūkst. eurų „į rankas“.
„Delfi“ kreipėsi ir į premjero atstovą spaudai Gedą Salygą, ir į įmonę „Fegda“. Bendrovės atstovė Asta Brazaitienė nesutiko įvertinti portalo turimo dokumento, argumentuodama, kad tai yra konfidenciali darbo santykių informacija, o G. Salygos perduotame komentare teigiama, kad klausimai apima laikotarpį, kai premjeras nebuvo viešas asmuo.
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Kaip skelbia „Delfi“, Vyriausybės interneto svetainėje nurodyta, jog dabar premjero darbo užmokestis „ant popieriaus“ siekia 8,81 tūkst. eurų, arba 5,3 tūkst. eurų į rankas. Tuo metu Jonavos mero atlyginimas siekė 5,36 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių, arba apie 3,2 tūkst. eurų „į rankas“.
Praėjusių metų rudenį žiniasklaidai paskelbus apie nekokybiškai nutiestą kelią į Rūdninkų poligoną taip pat kalbėta apie galimas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio, dabar premjero pareigas einančio M. Sinkevičiaus ir jo šeimos sąsajas su „Fegda“.
Pernai lapkritį M. Sinkevičius taip pat tikino, jog niekada neatstovavo šios bendrovės interesams centrinės valdžios institucijose.
Birželį jis toliau neigė ryšius „Fegda“ ir viešojoje erdvėje paviešintas sąsajas su juo pačiu laiko dėl verslo konkurencijos dirbtinai sukurta istorija. Jis tikino galintis prisiekti, kad nieko bendro su bendrove, išskyrus kelis mėnesius darbo joje, neturi.
Kaip skelbia „Delfi“, „Fegda“ vadovas Jonas Jablonskis portalui yra teigęs, kad M. Sinkevičių jam rekomendavo bendrovės akcininkai.