Pirkėjai atnaujina namus: „Pigu.lt“ augo buitinės technikos paklausa

„Liepos mėnuo – kol kas stipriausias vasaros mėnuo e. prekyboje. Mūsų kampanijų, kurių metu siūlome ypač konkurencingas kainas, pardavimai liepą – net 30 procentų didesni nei birželio mėnesį“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Anot jo, prie aktyvesnės prekybos prisidėjo ir naujausia antrosios pensijų pakopos išmokų banga: antrąjį liepos savaitgalį pardavimai „Pigu.lt“ kilo aukštyn beveik 40 procentų, lyginant su pirmojo savaitgalio duomenimis.
„Didžiausią pirkėjų aktyvumą fiksavome būtent liepos viduryje. Pardavimų viršūnėje – buitinė technika, išmanieji telefonai ir elektronika, elektronikos priedai. Po jų rikiuojasi vasaros favoritai: sodo ir terasos baldai, kepsninės, baseinai, irklentės bei sporto ir laisvalaikio įranga,“ – konstatuoja N. Mikalajūnas.
Susiję straipsniai
Liepos mėnesį vieno apsipirkimo metu pirkėjai išmaniesiems telefonams vidutiniškai išleido 406 eurus, buitinės technikos prekėms – 106 eurus, elektronikos prekėms – 99 eurus, elektronikos priedams – 36 eurus.
Baldams e. prekybos centro lankytojai vidutiniškai skyrė 117 eurų, sodo prekėms – 71 eurą, laisvalaikio, sporto ir turizmo prekėms – 58 eurus.
Liepą fiksuota ta pati tendencija kaip ir vasaros pradžioje – daugelį internetu užsakytų prekių pirkėjai rinkosi dar tą pačią ar kitą dieną atsiimti „Pigu.lt“ fizinėse parduotuvėse.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Klientai pasiūlymus e. platformose per metus peržiūri virš 500 milijonų kartų.