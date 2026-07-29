Vilniaus centre – milijoninis sandoris: valstybės turtas sulaukė ypatingo dėmesio

Aguonų g. 4 esančiame pastate anksčiau veikė Valstybinė darbo inspekcija, tačiau įstaiga patalpas atlaisvino persikėlusi į Turto banko atnaujintą pastatą Mindaugo g. 12. Atlaisvintas objektas pasiūlytas rinkai viešajame aukcione, o už parduotą turtą gautos lėšos bus nukreiptos į valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą.
„Vien per pastarąsias 2 savaites parduota valstybės funkcijoms nebereikalingo nekilnojamojo turto už daugiau kaip 8,43 mln. eurų. Aktyvūs kainų siūlymai leido galutinei aukcionų kainai didėti vidutiniškai 21 proc.“, – sako Turto banko Komercijos departamento direktorė Indrė Kajokienė.
Aguonų g. 4 aukcionas pratęsė sėkmingą Turto banko nekilnojamojo turto pardavimų seriją. Tai jau antra savaitė iš eilės, kai aukcionuose parduodami objektai, kurių vertė viršija 1 mln. eurų.
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Praėjusią savaitę Turto banko aukcione rinkos dėmesio sulaukė net keli objektai Vilniaus centre. Algirdo g. 31, Vilniuje, aukcione parduotos administracinės paskirties patalpos Penktame pastato aukšte esančio objekto pradinė kaina siekė beveik 1,30 mln. eurų, tačiau po dalyvių varžymosi jis parduotas už didžiausią pasiūlytą – 1,62 mln. eurų suma. Galutinė kaina beveik 25 proc. didesnė nei pradinė.
Aktyvus varžymasis vyko ir dėl kitų tame pačiame pastate esančių administracinių patalpų. Antrame aukšte ir rūsyje esančio objekto pradinė kaina siekė beveik 210 tūkst. eurų, o aukcione ji pakilo iki 378 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad galutinė pardavimo kaina buvo net 80 proc. didesnė nei pradinė.
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Sėkmingų aukcionų seriją papildė ir Klaipėdos centre parduotas objektas, už kurį aukciono laimėtojas pasiūlė 640 tūkst. eurų.