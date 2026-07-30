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Dėl nusekusio Dunojaus Austrijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje mažinama elektros gamyba

2026 m. liepos 30 d. 16:40
Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės ketvirtadienį buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai.
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Vietos vandens išteklių valdymo tarnybos duomenimis, Dunojaus vandens lygis ties Vengrijos miestu Pakšu yra net 121 centimetru žemesnis už ankstesnį rekordinį minimumą.
Austrijos didžiausio hidroelektrinių operatoriaus „Verbund“ atstovas Florianas Seidlas teigė, kad taip smarkiai nukritusį vandens lygį lemia ne tik kritulių stoka, bet ir vis mažėjantis iš kalnuose tirpstančių ledynų susidarančio vandens kiekis.
„Šiuo metų laiku turėtume naudoti tirpstančio sniego vandenį, tačiau dėl visuotinio atšilimo sniego iškrenta vis mažiau“, – sakė F. Seidlas.

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Bendrovės „Verbund“ elektros gamyba šiuo metu yra maždaug 30 proc. mažesnė už ilgalaikį vidurkį.
Rumunijoje Dunojaus vandens lygis nukrito iki trečdalio įprasto liepos mėnesio vidurkio. Abu veikę Černavodos atominės elektrinės reaktoriai buvo priversti sustabdyti veiklą. Įprastai jie pagamina apie penktadalį visos Rumunijos elektros energijos.
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Vengrijoje sustabdytas vienas iš keturių Pakšo atominės elektrinės reaktorių. Ministras pirmininkas Peteris Magyaras teigė, kad dėl vandens trūkumo gali tekti sustabdyti ir likusius tris.
Dėl žemo vandens lygio taip pat ribojama laivyba. Šią savaitę netoli Rumunijos Dunojaus uosto Četatės ant seklumos užplaukė kruizinis laivas, kuriame buvo beveik 240 žmonių. Visi keleiviai buvo saugiai evakuoti.
DunojussausraEnergetika

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