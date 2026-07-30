„Bendrovei iškelta bankroto byla. Numatoma atleisti visus 126 darbuotojus.
Darbo neteks 15 šaltkalvių, 13 šaltkalvių-suvirintojų, 12 derintojų-operatorių, 10 frezuotojų, 6 inžinieriai-programuotojai ir kiti“, – teigia Užimtumo tarnyba.
Su „Kauno staklėmis“ naujienų portalui Lrytas susisiekti nepavyko.
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Ši bendrovė veikė daugiau nei 70 metų.
Portalas rekvizitai.lt skelbia, kad įmonės pardavimo pajamos nuo 2022 iki 2025 metų kasmet viršydavo 5 mln. eurų (pernai – 5,183 milijono eurų).
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Tačiau bendrovė, rekvizitai.lt duomenimis, nuolat patirdavo nuostolių: pernai – 330 971 eurą, užpernai – 330 259 eurus.
Birželio 1 d. duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje siekė 2342 eurus (neatskaičius mokesčių).
Metinis atlyginimo vidurkis buvo 2063 eurai.