Vienas iš pagrindinių inicijuojamų pokyčių – nerūkymo zonų praplėtimas. Jei įstatymas bus priimtas parlamente, vartoti tabako gaminius ar elektronines cigaretes bus draudžiama barų, restoranų ir kitų viešojo maitinimo įstaigų terasose, paplūdimiuose, viešuosiuose baseinuose, sporto objektuose, nacionaliniuose parkuose, darbo transporto priemonėse, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos išimtinai asmeniniams tikslams, taip pat vietose, kur rengiami vieši renginiai.
Reguliavimas būtų taikomas ir kaljanams, žoliniams rūkymo produktams bei kitiems su rūkymu susijusiems gaminiams.
Be to, būtų draudžiama rūkyti arčiau nei 15 metrų nuo įėjimų į viešuosius pastatus, gydymo, švietimo, kultūros ir sporto objektus bei vaikų žaidimų aikšteles.
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„Kiekvienas, norintis išgerti kavos ar praleisti laisvalaikį terasoje, turėtų turėti galimybę tai daryti be dūmų nuo gretimų stalų“, – spaudos konferencijoje sakė sveikatos ministrė Monica Garcia.
Ji pabrėžė, kad vien Ispanijoje rūkymas kasmet sukelia apie 50 tūkst. mirčių.
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Palies ir nepilnamečius, ribos reklamą
Šiame įstatymo projekte taip pat pirmą kartą aiškiai įtvirtintas draudimas nepilnamečiams vartoti tabako gaminius. Iki šiol teisės aktai draudė tik jų pardavimą ir tiekimą nepilnamečiams, tačiau tiksliai nenumatė draudimo šiuos gaminius vartoti. Reformoje taip pat išlaikomas draudimas nepilnamečiams vartoti nikotino pagalvėles.
Numatomi pakeitimai aprėpia ir elektroninių cigarečių bei kitų su tabaku susijusių produktų pardavimo ir tiekimo ribojimus. Specializuotos parduotuvės turėtų atitikti reikalavimus, vėliau nustatytus Sveikatos apsaugos ministerijos. Tokios parduotuvės negalėtų iš išorės matomoje vietoje eksponuoti reklamos ar plakatų.
Tabako ir susijusių produktų reklamos, skatinimo ir rėmimo apribojimai būtų taikomi visoms žiniasklaidos priemonėms ir platformoms, įskaitant prekybos automatus, internetą bei bet kokią tiesioginę ar netiesioginę skatinimo formą.
Taip pat numatomas draudimas radijo ar televizijos laidų vedėjams, dalyviams ar svečiams pasirodyti rūkant ar demonstruojant tabako gaminius bei su jais susijusius prietaisus. Būtų draudžiama ir rodyti su šiais gaminiais susijusius prekės ženklus, logotipus ar komercines nuorodas.
Siekia numatyti griežtas baudas
Už pažeidimus, priklausomai nuo jų sunkumo, gali būti skiriamos piniginės baudos nuo 200 iki 600 tūkst. Eur.
Nepilnamečiams nepaisius draudimo vartoti tabaką ar su juo susijusius produktus, būtų taikomos baudos nuo 200 Eur. Sveikatos apsaugos ministerija pažymi, kad šios baudos gali būti pakeistos viešaisiais darbais.
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Į numatomus pokyčius sureagavo ir Ispanijos viešbučius bei restoranus vienijanti organizacija „SOS Hosteleria“. Ji ragina parlamentarus atmesti įstatymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti rūkyti viešojo maitinimo įstaigų terasose.
Asociacijos teigimu, tai galėtų nulemti 300 tūkst. darbo vietų praradimą ir daugiau nei 30 tūkst. barų uždarymą.
Pažymima, kad 50 proc. Ispanijos viešbučių ir restoranų turi terasas, todėl ši priemonė atsilieps daugybės barų apyvartai. Asociacija skaičiuoja, kad pajamos iš terasų sudaro nuo 30 iki 50 proc. visų viešojo maitinimo įstaigos pardavimų.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad naujoji priemonė gali turėti įtakos ir savivaldybių biudžetams, mat viena 20 kv. m ploto terasa su 8–10 staliukų kasmet savivaldybei sumoka vidutiniškai apie 1,3 tūkst. eurų.
Patvirtinus įstatymo projektą, numatomi pakeitimai įsigalios po 20 dienų. Tuomet bus numatytas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį reikėtų įrengti ženklinimus naujose nerūkymo zonose.
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