Pasisakė ir sostinės meras: „Čia galbūt yra sutartinė krizė tarp dviejų subjektų“

„Pačios paslaugos niekaip nėra sutrikusios, tai aš net nežinau, ar čia reikia vadinti atliekų krize. Čia galbūt yra sutartinė krizė tarp dviejų subjektų, nes paslaugos yra teikiamos ir tos paslaugos niekaip nebrangs, ir žmonėms iš esmės jokio pokyčio nebus“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
Anot jo, viešojoje erdvėje bandoma nuslėpti pagrindinę problemos priežastį – privataus operatoriaus neįvykdytus įsipareigojimus. Mero teigimu, dalis politikų situacija naudojasi siekdami politinės naudos, tačiau faktai ir dokumentai esą rodo, kad už susidariusią padėtį atsakinga „Energesman“.
V. Benkunskas taip pat teigė, kad teismui leidus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) perimti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) gamyklos valdymą, pavyko išvengti dar didesnės krizės. Pasak jo, jei gamykla dar kelias dienas būtų likusi ankstesnio operatoriaus žinioje, regiono atliekų tvarkymo sistema galėjo visiškai sustoti.
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„Dar dvi–trys dienos ir iš esmės viskas ten būtų buvę užkišta taip, kad nieko nebūtų galima eksploatuoti. Tada tikrai būtų buvęs poreikis kalbėti ir apie nacionalinę ekstremalią padėtį“, – teigė sostinės meras, kartodamas, ką anksčiau sakė ir VAATC vadovas Marius Švaikauskas.
Atliekų tvarkymas gyventojams nebrangs
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Pasak V. Benkunsko, šiuo metu skaičiuojama gamyklai, turtui ir aplinkai padaryta žala, o laikinai atliekų rūšiavimui pasitelkti privatūs partneriai dirbs tol, kol bus atkurti gamyklos pajėgumai. Mero teigimu, visas papildomas išlaidas bus siekiama išieškoti iš privataus operatoriaus.
„Visa tai, kas yra dabar pridirbta ir dėl ko reikia patirti papildomus kaštus, mes reikalausime padengti iš kaltosios pusės. (...) Visa žala, kuri padaryta ir turtui, ir gamtai, bus pateikta ir iš jų bus išsireikalauta“, – pabrėžė V. Benkunskas.
VAATC vadovas M. Švaikauskas trečiadienį teigė, kad atliekų priėmimas, rūšiavimas ir biologiškai skaidžios jų dalies tvarkymas MBA gamykloje yra stabilizuotas, tačiau situacija išlieka sudėtinga. Anot jo, dėl atliekų rūšiavimo sutarta su partneriais „Ecoservice“, Ekonovus“ ir „Ekobazė“, o vėliau centras ketina MBA gamyklos veiklą tęsti savarankiškai.
Pasak M. Švaikausko, šiuo metu gamyklos teritorijoje gali būti sukaupta iki 40 tūkst. tonų atliekų, tačiau teigė, kad tikslus jų kiekis paaiškės tik sutvarkius teritoriją ir visas atliekas pasvėrus.
Jis taip pat tikino, kad dėl susidariusios krizės Vilniaus regiono gyventojams atliekų tvarkymo kainos nekils – centro teigimu, apie 18 mln. eurų siekiančią žalą bus siekiama išieškoti iš „Energesman“, o prireikus nuostoliams padengti būtų naudojami ir VAATC sukaupti rezervai, kurie, anot M. Švaikausko, siekia 20 mln. eurų.
Be to, jo teigimu, kainos negalėtų kilti dėl patvirtintos tvarkos, numatančios, kad patirtos sąnaudos praeityje negali įeiti į regioninę kainą ateityje.
Savo ruožtu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys teigė, kad atliekų kiekis MBA gamyklos teritorijoje nuo praėjusio penktadienio, kai jos valdymą perėmė VAATC, išaugo.
Jis taip pat tikino, kad jo vadovaujama bendrovė nuo gaisro nukentėjusią gamyklos dalį, jei ne VAATC, būtų atstačiusi per mėnesį, o vėliau, laikydamasi sutarties sąlygų, sumontavusi ir naują įrangą.
ELTA primena, jog praėjusį penktadienį Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti VAATC prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus MBA gamyklos teritoriją, VAATC perėmė jos operavimą.
Iki tol ją operavusi privati įmonė „Energesman“ planuoja teismo sprendimą skųsti. Pats VAATC tvirtina, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
VAATC prieš porą savaičių nutraukė su „Energesman“ sudarytą MBA įrenginių eksploatavimo sutartį, argumentuojant, jog bendrovė susiduria su sunkumais vykdant įsipareigojimus.
atliekosValdas BenkunskasEnergesman
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