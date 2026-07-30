Po nesibaigiančios atliekų krizės – svarbi VAATC žinia dėl mokesčių

Kaip tai įmanoma? Paaiškinsime.
Pirmiausia, palyginimui naudojami trys skirtingi įkainiai:
VAATC „Energesman“ mokėjo 53 eurus už toną atliekų;
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VAATC „Ecoservice“ mokės 62,8 euro už toną atliekų;
VAATC „Ekonovus“ mokės 77 eurus už toną atliekų.
Naujai suderėtos kainos su tiekėjais yra didesnės už „Energesman“ mokėtą kainą, tačiau tiesioginis šių kainų lyginimas yra nekorektiškas, nes „Energesman“ nurodomi 53 eurai yra tik viena mišrių komunalinių atliekų (MKA) tvarkymo veiklos kainos dedamoji.
Į šią kainą nėra įtraukti:
– infrastruktūros (MBA įrenginių, pastatų, statinių, technikos, mašinų, mechanizmų ir pan.) amortizacijos kaštai. „Energesman“ atliekas tvarkė VAATC priklausančioje infrastruktūroje ir naudodamasis VAATC MBA įrenginiais. Operatoriui nereikėjo savo lėšomis sukurti lygiavertės infrastruktūros, įsigyti visų pagrindinių MBA įrenginių ir pan. „Ecoservice“ ir „Ekonovus“ šiuos kaštus yra įtraukę į savo kainodarą pagal sudarytas sutartis.
– atliekų šalinimo sąvartyne kaštai (eksploatavimas, taršos mokestis ir kt.). Operatorius dalį atliekų vežė į sąvartyną pagal sutarties sąlygas, tačiau šių išlaidų nepatyrė – jas padengė VAATC.
Taip pat viešojoje erdvėje pateikiama klaidinanti informacija apie atliekų deginimo kainą – nurodoma 73 Eur/t. Susitarimas su VKJ neleidžia atskleisti tikslaus deginimo įkainio, tačiau valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) nurodo, kad maksimalus leistinas VKJ atliekų deginimo įkainis negali viršyti 48,8 euro už toną.
Tiesioginis kainų palyginimas yra nekorektiškas ir dėl to, kokiomis aplinkybėmis buvo deramasi dėl paslaugos pirkimo. UAB „Energesman“ paslaugas teikė pagal ilgalaikę, maždaug 20 metų trukmės operavimo sutartį. Ilgalaikėje sutartyje veiklos apimtys, atliekų srautai, infrastruktūra, pajėgumai ir finansiniai srautai buvo planuojami ilgam laikotarpiui. Tuo tarpu sutartys su UAB „Ekonovus“ ir UAB „Ecoservice“ sudaromos ekstremaliosios situacijos sąlygomis, trumpam laikotarpiui ir neturint ilgalaikės garantijos dėl perduodamų atliekų kiekių.
Atliekant rinkos vertinimą buvo apklausti ne tik privatūs tiekėjai, bet ir kitų regionų atliekų tvarkymo centrai. Jų nurodomos kainos siekė 69,5–95 Eur/t, neįskaitant galimų papildomų transportavimo į kitus miestus išlaidų.
VAATC veikia griežtai reguliuojamoje rinkoje, kurioje kainas galutiniam vartotojui nustato VERT. Keičiantis tiekėjams ar tiekėjų paslaugų kainoms, gali keistis kainos dedamųjų proporcijos, tačiau galutinė kaina vartotojui išlieka nepakitusi.
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)EnergesmanKainos
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