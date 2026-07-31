„Delfi“ perka skaitmeninės reklamos tinklą „Digital Matter“: kartu pasieks daugiau nei 1,6 mln. vartotojų

„Sprendimas įsigyti „Digital Matter“ – nuoseklus mūsų strateginis žingsnis siekiant suteikti savo klientams galimybes pasiekti kuo platesnes auditorijas, tačiau tai darant ne bet kokioje, o kokybiškoje, saugioje, aukštos klasės reklaminėje aplinkoje. Seniai žinojome „Digital Matter“ kaip savo srities lyderius, ne kartą bendradarbiavome, o dabar nusprendėme sujungti jėgas, kad galėtume rinkai pasiūlyti aukščiausius rezultatus“, – sako Vytautas Benokraitis, „Delfi“ direktorius.
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Skaitmeninės reklamos tinklas „Digital Matter“ Lietuvoje veikia bendradarbiaudamas su 100 vietinių žiniasklaidos ir kitų tinklapių. Apjungus „Delfi“ ir „Digital Matter“ reklamos tinklus, per dieną vidutiniškai ateityje bus galima pasiekti 731 tūkst. realių interneto vartotojų, mėnesio pasiekiamumas bus daugiau nei 1,6 mln.
„Būdami vienais iš Baltijos šalių lyderių visada žinojome, kad turime ne tik tęsti tai, ką jau gerai darome, bet ir ieškoti galimybių augti. Tapę Lietuvos interneto žiniasklaidos lyderio „Delfi“ dalimi mes būtent tai ir padarysime – kartu kursime technologiją, kuri jau netolimoje ateityje leis klientams pasiūlyti tiek dar platesnę auditoriją, tiek dar geresnius reklamos sprendimus“, – komentuoja Ovidijus Kaveckas, „Digital Matter“ vykdantysis direktorius.
„Delfi“ įsigijus „Digital Matter“, bus siekiama, kad ateityje visi reklamos sprendimai būtų sutelkti vienoje vietoje – nuo premium inventoriaus ir first-party duomenų iki programmatic, video, native, turinio projektų ir kitų reklamos sprendimų.
Taip pat bus sustiprinta vietinių medijų ekosistema – augantis „Digital Matter“ partnerių tinklas su „Delfi“ priešakyje didins leidėjų pajamas ir suteiks reklamos užsakovams platesnį kokybiško inventoriaus pasirinkimą.
Apjungus savo sričių lyderių kompetencijas, bus paspartintos inovacijos, kurios leis greičiau kurti ir diegti naujus reklamos bei reklamos technologijų sprendimus Lietuvos ir Baltijos rinkoje.
Vienas iš didžiausių privalumų – bus sukurta vieninga Baltijos reklamos ekosistema, apjungianti „Delfi“ ir „Digital Matter“ tinklus visose trijose šalyse, todėl reklamos užsakovai galės pasiekti auditorijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje per vieną partnerį, vieną medijų planą ir vieną kampanijos ataskaitą.