„Man atrodo neadekvatu“: valstybinėje įstaigoje bręsta kardinalūs pokyčiai

Kaip skelbiama, numatoma atleisti iki 30 proc. darbuotojų. Šiuo metu Inovacijų agentūroje dirba 357 asmenys.
„Kalbame apie tam tikrą persigrupavimą. Yra daug vidinių procesų, kuriuos galima optimizuoti. Tai reiškia, kad tiek daug žmonių vienam ar kitam biurokratiniam procesui nebereikės“, – portalui komentavo Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė.
Pirmoji apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ prakalbo buvusi krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė.
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„Sužinojau mane šokiravusį dalyką – stipriai mažinamas Inovacijų agentūros prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojų skaičius!
Pasaulyje, kur ekonomikos turbulencijos smogia iš netikėčiausių vietų. Pasaulyje, kur Lietuvos konkurencingumui reikia ypatingo viešojo sektoriaus greičio. Pasaulyje, kur Lietuvos verslas turi įvairių galimybių langų, jei tik Valstybė geba tinkamai padėti.
Visada buvau ir būsiu už Valstybės veiklos efektyvumo paieškas. Už biurokratijos mažinimą. Už didesnį pasitikėjimą viešojo sektoriaus žmonėmis.
Bet šiais laikais mažinti su pagalba verslui dirbančių žmonių skaičių man atrodo neadekvatu.
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Neabejoju, kad Inovacijų agentūroje tikrai yra ką tobulinti, bet ar tikrai darbuotojų atleidimai yra geriausias tobulinimo būdas?
Iš verslo ir pažangiausių viešojo sektoriaus žmonių nuolat girdžiu, kad Lietuvai dar labiau reikia spausti gazą. Bet manau, kad ką tik iš visų jėgų dėta ant stabdžių“, – penktadienį rašė O. Mašalė.
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