Teigiama, kad į sąvartyną buvo vežamos iš biotunelių išimtos atliekos. Šie įrenginiai technologiškai skirti biologiškai skaidžiai atliekų frakcijai apdoroti, todėl juose turi būti laikomos ir apdorojamos tik nustatytus reikalavimus atitinkančios atliekos.
VAATC susigrąžinus jai priklausančios Vilniaus MBA teritorijos ir įrenginių valdymą, nustatyta, kad ankstesnis operatorius UAB „Energesman“ užkimšo bioskaidžių atliekų tunelius. VAATC ėmėsi šių įrenginių tvarkymo darbų – iš užkimštų šachtų atliekos buvo surinktos ir paruoštos šalinimui į sąvartyną.
Sąvartyne atlikus krovinio patikrą, atliekose buvo rasta neleistinų priemaišų. Dėl to krovinys grąžintas į Vilniaus MBA teritoriją papildomai patikrinti ir išrūšiuoti.
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VAATC dėkoja Aplinkos apsaugos departamento specialistams už operatyvią kontrolę ir nustatytą neatitiktį. Krovinio iškrovimas buvo nedelsiant sustabdytas. Atliekos bus papildomai patikrintos, tinkamai išrūšiuotos ir nukreiptos į jų sudėtį atitinkančias atliekų tvarkymo vietas.
Šis atvejis dar kartą parodo, su kokiomis ankstesnio operatoriaus paliktomis problemomis susiduria VAATC, atkurdama Vilniaus MBA veiklą. Visų 16 biotunelių prieigos ir patys tuneliai buvo užversti įvairiomis, tarpusavyje sumaišytomis atliekomis, nors šie įrenginiai turi būti naudojami biologiškai skaidžiai atliekų frakcijai apdoroti.
Dėl sumaišytų atliekų srautų biotuneliuose rastas atliekas dabar būtina papildomai tikrinti, rūšiuoti, transportuoti ir perduoti jų sudėtį atitinkančiam tvarkymui. Visos dėl to patiriamos papildomos sąnaudos bus fiksuojamos ir vertinamos.
VAATC tikslas yra skaidriai informuoti apie nustatytas problemas, nedelsiant ištaisyti technines klaidas ir užtikrinti, kad visos iš Vilniaus MBA teritorijos išvežamos atliekos būtų tinkamai identifikuotos, išrūšiuotos ir sutvarkytos laikantis aplinkosaugos reikalavimų.
„Energesman“: mero pažadai virto fakelu – tikrai bus išleista 50 mln. Eur
Tuo metu, kaip teigiama „Energesman“ pranešime, atliekų tvarkymas Vilniaus regiono gyventojams brangsta mažiausiai 12 mln. Eur per metus, bet greičiausiai ši suma sieks 15 mln. Eur, nes VAATC neatskleidžia visų sutarčių, tad tikslios atliekų tvarkymo kainos patikrinti neįmanoma. Atliekų rūšiavimo gamyklą galima atstatyti tik per dvejus metus, o jos atstatymas kainuos apie 20 mln. Eur. Taip per dvejus metus papildomai bus išleista apie 50 mln. Eur lėšų. Tai po 57 Eur iš kiekvieno gyventojo.
„Mero pažadai virto fakelu. Priimtuose sprendimuose nėra jokios verslo logikos – jie aiškiai nenaudingi gyventojams. Tuomet kyla klausimas – kam jie naudingi ir kieno interesams atstovauja VAATC ir Vilniaus meras?“ – klausia Algirdas Blazgys, „Energesman“ direktorius.
Penktadienį VAATC paskelbė, kad atliekų tvarkymas šiuo metu kainuoja 100–110 Eur už toną. Tačiau tiksliai šios kainos patikrinti šiuo metu nėra galimybės, nes VAATC neatskleidžia sutarties su Vilniaus kogeneracine jėgaine (VKJ) priedo, kur įvardytas atliekų deginimo įkainis. Taip pat nėra žinoma, kiek kainuoja biologinės atliekų dalies sutvarkymas, kurį dabar atlieka VAATC.
Remiantis vieša sutarties su VKJ verte ir numatomu sudeginti atliekų kiekiu, deginimo kaina siekia 73 Eur už toną (sutarties vertė 2,2 mln. Eur, numatoma sudeginti 30 tūkst. tonų). Tokiu atveju atliekų tvarkymo kaina auga iki 130 Eur už toną.
„Imame vidurkį tarp mūsų ir VAATC skaičiavimų – gauname 120 Eur už toną. Tai papildomi 15 mln. Eur per metus. Tiksliai taip, kaip nuo pat pradžių ir sakėme“, – skaičiuoja A. Blazgys. Iki šiol operatoriui „Energesman“ už pilną atliekų sutvarkymą su deginimu ir biologine dalimi buvo mokama 53,81 Eur už toną. Per metus Vilniaus regione susidaro 220 tūkst. tonų atliekų.
Gamyklos atstatymas taip pat kainuos daugiau
Meras penktadienį viešai pripažino, kad prie mažesnių kainų galima sugrįžti tik atstačius gamyklą. Jei VAATC naują viešąjį pirkimą paskelbtų artimiausiu metu, visas procesas iki naujų įrenginių paleidimo užtruks mažiausiai dvejus metus. Jis gali užsitęsti dar labiau dėl teisinių ginčų, nutraukus jau pasirašytą modernizavimo sutartį su „Energesman“.
Visą ši laiką už atliekų tvarkymą bus mokama brangiau – taip bus išleista apie 30 mln. Eur. Brangiau kainuos ir pačios gamyklos atstatymas. Gruodį VAATC paskelbtame viešajame pirkime kiti konkurso dalyviai pateikė maždaug 16 mln. Eur pasiūlymus. UAB „Motecha“ ir „Huttechnika sp z o.o.“ naują įrangą pagaminti siūlė už 15,55 mln. Eur, o UAB „Azortum“ – už 15,74 mln. Eur.
„Kol įvyks naujas viešasis pirkimas, įvertinus aukštą infliaciją, sumažėjusią konkurenciją, kaina tikrai pakils ir sieks apie 20 mln. Eur. Ir visą šią sumą turės sumokėti patys gyventojai, nes bus prarasta jau paskirta 3,6 mln. Eur Europos Sąjungos parama ir mūsų įsipareigojimas VAATC grąžinti visą įrangai išleistą sumą su palūkanomis“, – pabrėžia A. Blazgys.
Pagal gegužės 15 d. pasirašytą modernizavimo sutartį, „Energesman“ siūlė naują įrangą įrengti gerokai pigiau – už 11,75 mln. Eur, o vėliau šią sumą grąžinti VAATC per likusį operavimo laikotarpį, kartu mokant 6% palūkanas.
„Sudėjus dvejų metų išlaidas už brangesnį atliekų tvarkymą ir pabrangusį gamyklos atstatymą, turime 50 mln. Eur papildomų išlaidų. Išlaidų bus dar daugiau, nes VAATC nesugebės taip efektyviai operuoti atliekų gamyklos, kaip tai gali daryti privatus verslas. Taip yra dėl gebėjimų ir dėl biurokratinių procedūrų“, – pabrėžia A. Blazgys.
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