Beveik 30 metų veikiantis viešbutis ir restoranas skelbia apie pokyčius – atleis dalį darbuotojų

Kaip portalui Lrytas teigė tarnyba, „Šiaulių krašo medžiotojų užeigą“ valdanti įmonė „Mingintė“ liepos 29 d. informavo apie 17 darbuotojų atleidimą. Su jais darbo sutartis ketinama nutraukti nuo 2026 m. liepos 29 d. iki 2026 m. spalio 19 d.
Viešbučių, restoranų ir pagrindinio maitinimo veikla užsiimančioje įmonėje iš viso dirba 59 darbuotojai. Darbo neteks po kelis apsaugos darbuotojus ir padavėjus, kambarines, valytojus, skalbėjus ir kt.
„Atleidimo priežastis – darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų“, – teigė Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Vegytė.
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Kaip matyti portale rekvizitai.lt, įmonė įkurta prieš 29 metus.
Pernai jos padavimo pajamos siekė 2 485 856 Eur, tuo metu grynasis pelnas buvo 279 485 Eur. (2025 m.)
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