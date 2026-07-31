VerslasRinkos pulsas

Beveik 30 metų veikiantis viešbutis ir restoranas skelbia apie pokyčius – atleis dalį darbuotojų

2026 m. liepos 31 d. 12:42
Lrytas.lt
„Šiaulių krašto medžiotojų užeiga“ atleidžia dalį darbuotojų, pranešė Užimtumo tarnyba.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip portalui Lrytas teigė tarnyba, „Šiaulių krašo medžiotojų užeigą“ valdanti įmonė „Mingintė“ liepos 29 d. informavo apie 17 darbuotojų atleidimą. Su jais darbo sutartis ketinama nutraukti nuo 2026 m. liepos 29 d. iki 2026 m. spalio 19 d.
Viešbučių, restoranų ir pagrindinio maitinimo veikla užsiimančioje įmonėje iš viso dirba 59 darbuotojai. Darbo neteks po kelis apsaugos darbuotojus ir padavėjus, kambarines, valytojus, skalbėjus ir kt.
„Atleidimo priežastis – darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų“, – teigė Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Vegytė.
Susiję straipsniai
Pasaulinei kompanijai priklausanti įmonė skelbia apie atleidimus Lietuvoje

Pasaulinei kompanijai priklausanti įmonė skelbia apie atleidimus Lietuvoje

Gamybos įmonė atleis beveik visus darbuotojus: darbo neteks 75 žmonės

Gamybos įmonė atleis beveik visus darbuotojus: darbo neteks 75 žmonės

Vienoje didžiausių alkoholio prekybos bendrovių – pokyčiai: atleidžia dešimtis darbuotojų

Vienoje didžiausių alkoholio prekybos bendrovių – pokyčiai: atleidžia dešimtis darbuotojų (1)

Kaip matyti portale rekvizitai.lt, įmonė įkurta prieš 29 metus.
Pernai jos padavimo pajamos siekė 2 485 856 Eur, tuo metu grynasis pelnas buvo 279 485 Eur. (2025 m.)
viešbutisrestoranasatleidimai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.