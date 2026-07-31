Ketina plėsti šių bankomatų tinklą Lietuvoje: paaiškėjo, kuriuose miestuose įrengs

„Tai viena mūsų strateginių krypčių. Dar 2026 m. planuojame jį (bankomatų tinklą – ELTA) toliau plėsti. Šiuo metu turime septynis bankomatus, o iki rudens planuojame jų skaičių padidinti iki 11–12“, – interviu portalui teigė bendrovės vadovė Justina Šidlauskienė.
Pasak jos, naujieji bankomatai bus įrengti Kaune, Panevėžyje, Marijampolėje, o dėl kitų miestų ir miestelių dar vyksta derinimo procesas.
Be to, jos teigimu, rudenį planuojama įrengti tris bankomatus Rygoje ir vieną Daugpilyje.
Kaip portalui sakė „Paysera LT“ vadovė, palyginus praėjusių metų antrąją pusę su pirmaisiais šių metų mėnesiais, matyti, kad grynųjų pinigų įnešimų apimtis išaugo 26 proc., o išėmimų – 48 proc.
Anot J. Šidlauskienės, statistika rodo, kad gyventojai per „Paysera LT“ bankomatus dažniau įneša grynuosius pinigus, nei juos išsiima, esą šiemet apie 55 proc. operacijų sudarė pinigų įnešimas, o 45 proc. – išėmimas.
ELTA primena, pirmuosius du bankomatus bendrovė įrengė praėjusių metų gegužę Vilniuje. Į pirmuosius penkis bankomatus ji investavo 75 tūkst. eurų.