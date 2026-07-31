Siaubingos akimirkos lėktuve: iš rankinio bagažo skyriaus staiga pliūptelėjo ugnis

Vaizdo įrašas iš lėktuvo salono akimirksniu paplito socialiniuose tinkluose ir sukėlė diskusijas apie išorinių baterijų („powerbankų“) gabenimo taisykles. Tai dar vienas panašus incidentas, papildęs pastarųjų mėnesių tokių įvykių virtinę.
Po nusileidimo lėktuve kilo gaisras
Incidentas įvyko 2026 m. liepos 24 d. oro linijų „China Eastern“ reise MU2421, skridusiame iš Landžou į Guijangą. Kai „Airbus A320“ jau riedėjo terminalo link, rankiniame bagaže buvusi išorinė baterija („powerbankas“) užsidegė virš sėdynių esančiame bagažo skyriuje.
Susiję straipsniai
Iš atidaryto bagažo skyriaus netrukus pasipylė liepsnos ir tiršti dūmai. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip įgulos nariai nedelsdami puola gesinti ugnies.
Gaisrą pavyko užgesinti dar prieš keleiviams pradedant išlipti iš lėktuvo. Į įvykio vietą taip pat buvo iškviesti oro uosto ugniagesiai.
Lėktuve užsidegė išorinė baterija
Kaip skelbia „Aviation Safety Network“, lėktuvas patyrė tik nedidelių pažeidimų dėl dūmų, o nei vienas keleivis ar įgulos narys nenukentėjo.
Vienas iš keleivių pasakojo, kad priekinėje salono dalyje sėdėję žmonės, pastebėję ugnį, ėmė trauktis į lėktuvo galą. Kitas keleivis pabrėžė, jog įgula išliko rami ir visos gesinimo operacijos metu ragino keleivius nepanikuoti.
Kokios taisyklės galioja gabenant išorines baterijas?
Oro linijos „China Eastern“ leidžia išorines baterijas („powerbankus“) gabenti tik rankiniame bagaže. Tačiau jas, kaip ir atsargines ličio baterijas, draudžiama laikyti virš keleivių galvų esančiuose bagažo skyriuose. Be to, skrydžio metu jomis negalima įkrauti elektroninių prietaisų.
Nuo 2025 m. birželio Kinijoje įsigaliojo ir papildomi ribojimai. Pagal juos draudžiama gabenti išorines baterijas be China Compulsory Certification (3C) sertifikato žymėjimo, iš rinkos atšauktus modelius bei įrenginius su neįskaitomais žymėjimais. Tokie reikalavimai buvo įvesti po virtinės gaisrų, susijusių su ličio baterijomis.
Pastarasis incidentas nėra pavienis. 2025 m. kovą dėl lėktuve užsidegusios išorinės baterijos „Hong Kong Airlines“ orlaivis buvo priverstas avariniu būdu leistis Fudžou mieste. Dar anksčiau, 2025 m. sausį, tyrėjai nurodė, kad išorinė baterija greičiausiai tapo „Air Busan“ lėktuvo gaisro Gimhės oro uoste priežastimi.
Šaltiniai: „AeroTime“, X.