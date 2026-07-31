V. Benkunskas: Vilniaus regiono atliekų situacija tikrai generuoja nuostolius

„Šita situacija tikrai generuoja nuostolius. Jų atgavimas bus ilgas teisminis procesas ir mes nežinome, kaip teismai baigsis. Bet aš neabejoju, kad kaltoji pusė čia bus įrodyta“, – penktadienį po Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdžio kalbėjo V. Benkunskas.
Posėdyje meras tikino, kad nors atliekų tvarkymo kainos šiuo metu, pasitelkus kitus privačius partnerius, yra pakilusios, jos normalizuosis VAATC sutvarkius MBA gamyklą ir jos veiklą perėmus vykdyti savarankiškai.
Po posėdžio V. Benkunskas toliau kartojo, kad nuostoliai, kurie yra patirti dėl didesnių atliekų tvarkymo kaštų, nebus perkelti ant vartotojų, nes tai užtikrina teisiniai barjerai.
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„Nuostoliai, kurie yra patirti, tikrai nebus perkelti ant vartotojų pečių. Tai yra ne tik politinis sprendimas, bet ir administracinis sprendimas, kurį tvirtina kainų komisija, tvirtindama regioninę kainą. Tai aišku metodikose ir, jei net būtų noras tą kainą kažkam perkelti, teisiškai tai nebūtų įmanoma“, – aiškino sostinės vadovas.
Pasak jo, VAATC yra finansiškai pajėgi laikinus nuostolius dėl pabrangusio atliekų tvarkymo padengti pati, tuo pačiu metu susimokant ir už teisminius procesus kovoje su „Energesman“.
„Einamosios sąskaitos yra administruojamos tos pačios bendrovės, o ji yra finansiškai tvirta ir ji sugeba be jokių papildomų paskolų ar injekcijų iš akcininkų susitvarkyti su einamosiomis sąskaitomis. Jokių problemų dėl to nėra“, – tvirtino V. Benkunskas.
Tą patį tvirtino ir VAATC vadovas Marius Švaikauskas. Anot jo, bendrovės sukaupto rezervo užteks visoms einamosioms išlaidoms ir nuostoliams padengti. Anksčiau jis žurnalistams yra sakęs, jog VAATC piniginis rezervas siekia 20 mln. eurų.
„Sukaupto pelno tikrai užteks kol bus sutvarkyta visa teritorija ir bus tinkamai perimtas visos gamyklos operavimas. Tada grįšime į situaciją, kai regionas tokios krizės neturės ir VAATC pats tvarkysis gamykloje“, – žurnalistams komentavo M. Švaikauskas.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos opozicijos narys Aleksandras Nemunaitis teigė, kad 90 proc. VAATC rezervo yra įpareigota skirti Kazokiškių sąvartyno darbams. M. Švaikauskas tikino, kad darbai minėtame objekte vyksta, tačiau jie esą atliekami pigiau nei planuota, todėl likusią dalį rezervo galima skirti situacijai MBA gamykloje.
„Manipuliacijų daug. Galbūt ir yra dalis iš Kazokiškėms skirto pelno, bet tam mes efektyviai darėme pirkimus dėl Kazokiškių sąvartyno sutvarkymo, tai padarėme pigiau, tad galime šias sumas dedikuoti šiai situacijai valdyti“, – tvirtino VAATC vadovas.
Kaip skelbta anksčiau, privati bendrovė „Energesman“, kol valdė MBA, toną atliekų tvarkė už 53 eurų įkainį. Dabar, pasitelkus privačius partnerius, kaip patvirtino M. Švaikauskas, kaina yra pakilusi iki 105–110 eurų už toną.
Tiesa, anot jo, „Energesman“ siūloma atliekų tvarkymo kaina nėra daug verta, nes pastaraisiais mėnesiais valdydama MBA gamyklą ji atliekų netvarkė.
„Ar šitas tvarkytojas tvarkė atliekas, ar jis paliko 25 tūkst. tonų atliekų ir paliko skolas Vilniaus kogeneracinei jėgainei? Jei jis būtų už tokią kainą tinkamai tvarkęs atliekas, mes neturėtume tokios situacijos. O dabar mes paimame dokumente parašytą kainą ir sakome, kad kiti tai daro brangiau, tačiau operatorius iki šiol netvarkė atliekų“, – tikino VAATC vadovas.
Kaip teigė M. Švaikauskas, nuo gaisro nukentėjusi gamyklos dalis, techninio prižiūrėtojo vertinimu, šiuo metu yra 21–25 proc. atstatyta. Tačiau tolimesnių darbų ten vykdyti, anot jo, dabar neįmanoma.
„Pats pirmas tikslas dabar yra net neatstatyti pastatus, o išvalyti tą sąvartyną, kuris ten yra paliktas. Yra palikta dešimtys tūkstančių tonų atliekų teritorijoje, kur net atstatymo dabar ten negalima daryti. Per kelis mėnesius išsivalysime tą teritoriją ir pradėsime atstatymo darbus. Ieškosime rangovo, kuris galėtų tai padaryti“, – sakė M. Švaikauskas.
Jis taip pat pripažino, kad šiuo metu VAATC sostinės MBA gamyklą valdo be taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo. Tačiau tikino, kad procesai jį gauti – vyksta, o dabar bendrovė objektą gali valdyti dėl paskelbtos regioninės ekstremalios situacijos.
„Šiai dienai visa situacija yra valdoma Ekstremalių situacijų operacijos centro, o jis nustato parengtis, kurios daugelyje vietų yra daug aukštesnės įstatyminės galios nei įstatymai. Per visą šitą procesą pirmadienį pateikėme Aplinkos apsaugos agentūrai užklausą dėl TIPK perrašymo, o jų pareiga yra per 5 dienas duoti atsakymą. Visa tai yra reglamentuota ir mes tikrai laikomės įstatymo“, – teigė M. Švaikauskas.
„Energesman“ neigia sukauptų atliekų kiekius
Iki VAATC perėmimo privačia MBA gamyklos operatore dirbusi įmonė „Energesman“ tikina, kad M. Švaikauskas manipuliuoja gamyklos teritorijoje sukauptų atliekų kiekio skaičiais.
„Skaičius (kiek atliekų buvo palikta Vilniaus MBA gamykloje – ELTA) aš girdėjau jau 4 ar 5 skirtingus. Buvo 40 tūkst. tonų, buvo 30 tūkst, o dabar dar ir 25 tūkst. Apie kiekių suvokimą net sunku kalbėti“, – penktadienį žurnalistams sakė bendrovės direktorius Algirdas Blazgys.
Pasak jo, Aplinkos apsaugos departamentas liepos mėnesį atliko dronų fiksaciją ir skaičiavimus apie gamykloje sukauptą atliekų kiekį. Esą jie rodo, kad sukaupta 19 tūkst. tonų atliekų.
„Iš kur gauti VAATC skaičiai (...), neturiu paaiškinimo“, – tikino „Energesman“ vadovas.
Pasak A. Blazgio, MBA gamyklos teritorijoje yra palikta 10–12 tūkst. tonų jau išrūšiuotų atliekų, kurios laukia tik deginimo.
„Jos nekelia jokios aplinkosauginės žalos ir nekelia jokios gaisro rizikos, nes yra sutvarkytos. Likusios 7 tūkst. tonų – mišriosios komunalinės atliekos, kurios yra vienokios ar kitokios“, – dėstė jis.
A. Blazgys aiškino, kad po gaisro nukentėjusios MBA gamyklos dalies atstatymui trukdė, nesudarė galimybių procesams judėti į priekį būtent VAATC.
„Reikia suprasti, kad visas pastato atstatymas ir ką vertina statybos prižiūrėtojas – jis šneka apie pastato sienas, stogą ir visas inžinerines sistemas. Pastato sienas ir stogą atstatyti yra tikrai greitas ir trumpas sprendimas. Tačiau visų inžinerinių sistemų užbaigimas yra negalimas be naujos įrangos išdėstymo“, – aiškino „Energesman“ vadovas.
„Nuo gegužės 22 d. tas pats statybos prižiūrėtojas kiekvieną savaitę atkreipdavo VAATC dėmesį į tai, kad privaloma atlikti naujos įrangos išdėstymą, kad būtų galima atlikti kitus darbus. VAATC suprasdamas, jog tai antras modernizavimo sutarties etapas, nevykdė pirmojo etapo ir nesudarė galimybių užbaigti tą pastatą“, – tvirtino A. Blazgys.
Jis darkart patikino, kad paskutiniais MBA gamyklos valdymo mėnesiais VAATC bendrovei „Energesman“ neapmokėjo sąskaitų.
„Visos kalbos apie padarytus mokėjimus, avansus yra manipuliacijos“, – apibendrino A. Blazgys.
VAATC sudarė laikiną sutartį su trečia privačia partnere
M. Švaikauskas savo ruožtu dar patvirtino, kad jo vadovaujamas VAATC sudarė laikiną atliekų tvarkymo sutartį su įmone „Ekobazė“.
„Šiuo metu turbūt vyksta pirkimo procedūros. (...) Pagal detalizaciją, kokią mes nagrinėjome, pasiūlymo kaina turėtų būti 63 eurus už toną, o sutarties trukmė – apie 6 mėnesius“, – kalbėjo VAATC vadovas.
Tiesa, bendros sutarties sumos pasakyti M. Švaikauskas negalėjo.
„Tai priklausys nuo kiekio. Šiai dienai „Ekobazei“ tenkantis operatyvinis kiekis bus apie 35 proc., o tai turėtų sudaryti apie 6 tūkst. tonų per mėnesį“, – tvirtino jis.
Darbus MBA gamykloje, „Ekobazė“ turėtų pradėti jau ateinantį pirmadienį, o tai pasak VAATC vadovo, leis jiems susitelkti į teritorijos tvarkymą.
„Tai mums leis mobilizuotis į aikštelės ir visos MBA gamyklos teritorijos sutvarkymą, nes dabar pats VAATC tvarko ir operatyvinį kasdienį srautą, kuris sudaro apie 250 tonų per dieną, taip pat priima iš visų tvarkytojų ir bioskaidžią dalį, kas sudaro 300 tonų per dieną“, – dėstė M. Švaikauskas.
VAATC nutraukė sutartį su „Energesman“
ELTA primena, kad VAATC prieš porą savaičių nutraukė su „Energesman“ sudarytą MBA įrenginių eksploatavimo sutartį, argumentuojant, jog bendrovė susiduria su sunkumais vykdant įsipareigojimus.
Vėliau – praėjusį penktadienį – Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti VAATC prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus MBA gamyklos teritoriją, VAATC perėmė jos operavimą.
Iki tol ją operavusi privati įmonė „Energesman“ planuoja teismo sprendimą skųsti. Pats VAATC tvirtina, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
VAATC vadovas M. Švaikauskas šią savaitę teigė, kad atliekų priėmimas, rūšiavimas ir biologiškai skaidžios jų dalies tvarkymas MBA gamykloje yra stabilizuotas, tačiau situacija išlieka sudėtinga. Anot jo, dėl atliekų rūšiavimo sutarta su partneriais „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“, o vėliau centras ketina MBA gamyklos veiklą tęsti savarankiškai.
Pasak M. Švaikausko, šiuo metu gamyklos teritorijoje gali būti sukaupta iki 40 tūkst. tonų atliekų, tačiau jis pridūrė, kad tikslus jų kiekis paaiškės tik sutvarkius teritoriją ir visas atliekas pasvėrus.
VAATC vadovas taip pat tikino, kad dėl susidariusios krizės Vilniaus regiono gyventojams atliekų tvarkymo kainos nekils – centro teigimu, apie 18 mln. eurų siekiančią žalą bus siekiama išieškoti iš „Energesman“, o prireikus nuostoliams padengti būtų naudojami ir VAATC sukaupti rezervai, kurie, anot M. Švaikausko, siekia 20 mln. eurų.
Be to, jo teigimu, kainos negalėtų kilti dėl patvirtintos tvarkos, numatančios, kad patirtos sąnaudos praeityje negali įeiti į regioninę kainą ateityje.
Savo ruožtu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys teigė, kad atliekų kiekis MBA gamyklos teritorijoje nuo praėjusio penktadienio, kai jos valdymą perėmė VAATC, išaugo.
Valdas BenkunskasEnergesmanVilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)
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