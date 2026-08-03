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„Vilniaus apšvietimas“ turi naują vadovą

2026 m. rugpjūčio 3 d. 10:08
Įmonei „Vilniaus apšvietimas“, priklausančiai bendrovės „Miesto gijų“ grupei, nuo šeštadienio vadovauti pradėjo Giedrius Barkauskas.
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Šiose pareigose jis pakeitė iki šiol laikinai „Vilniaus apšvietimui“ vadovavusį Joną Sadauską. Pastarasis toliau dirbs „Gijose“ bei tęs pradėtus darbus, pranešė įmonė.
Naujasis „Vilniaus apšvietimo“ vadovas pastaruosius trejus metus dirbo „Gijose“ ir iki šiol vadovavo Tinklo planavimo ir plėtros komandai, buvo atsakingas už Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų plėtrą, rekonstrukcijų programos rengimą bei įgyvendinimą.
G. Barkauskas taip pat kaupė vadovavimo patirtį įmonėse „Amber Grid“, „Energijos skirstymo operatorius“ bei „Lietuvos dujos“.
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Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko teigimu, naujojo vadovo laukia tolesnis įmonės stiprinimas ir miesto apšvietimo infrastruktūros modernizavimas.
„Iš naujojo vadovo tikimės stiprios komandos sutelkimo, kuri imsis ambicingų projektų, būtinų moderniam, saugiam ir tvariam miesto apšvietimui“, – pranešime cituojamas A. Bužinskas.
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