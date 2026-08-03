Rusijos regioninis naujienų portalas Klops.ru praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje pranešė, jog Sovetske planuojama įsteigti naują miesto šventę – Krabų lazdelių dieną. Tuo metu laikinasis Sovetsko administracijos vadovas Arkadijus Danilovas tikino, jog konkreti data dar nėra numatyta.
Sovetsko administracijos vadovas pasakojo, kad šventės idėja gimė per „Vici“ gamyklos Sovetske gimtadienį, o registrų duomenimis ten tebeveikia UAB „Vičiūnai-Rus“ (Vichyunai-Rus), registruota Sovetske, Majakovskio g. 3B – lietuviškos „Vičiūnų“ grupės įkurta krabų lazdelių gamykla.
Šiemet liepos 30 d. Kaliningrado srities portale „Novyj Kaliningrad“ pasirodė skelbimas apie renginį – jame rašoma, kad Krabų lazdelių diena bus minima pirmą kartą, rugpjūčio 1 d., Nemuno krantinėje. Rusų žiniasklaida teigė, jog šventėje bus mugė, loterija, retro automobilių paroda, kulinariniai šou ir kiti elementai. Apie šventę rašė ir kiti rusų portalai – Strana39.ru, Klops.ru.
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Panašu, jog šventė planuotą dieną ir įvyko – „TikTok“ plintančiuose rusiškų vaizdo įrašų kadruose matyti automobilių paroda, scena, mugės palapinės, taip pat ir milžiniška „Vici“ krabų lazdelių pakuotės instaliacija.
Rusiškuose interneto kalendoriuose pažymėta neoficiali „Krabų lazdelių diena“ sausio 5 d. – 1984 m. sausio 5 d. Murmansko gamykloje „Protein“ buvo pagamintos pirmosios krabų lazdelės SSRS. Bet ši data su Sovetsko švente nesusijusi, anksčiau minima nebuvo.
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Šaipėsi iš „neveikiančių“ sankcijų, Kauno mero
Po vaizdo įrašu iš Sovetsko šventės buvo palikta daugiau kaip šimtas komentarų, kuriuose susikirto lietuvių ir rusakalbių vartotojų reakcijos. Populiariausiu tapo rusakalbės vartotojos komentaras „это же литовская фирма“ („čia gi lietuviška firma“), surinkęs per 80 patiktukų.
Dalis rusakalbių komentatorių šaipėsi, esą sankcijos prieš Rusiją neveikia. „O kaip sankcijos veikia, net šventės vyksta „Vici“, – rašė rusakalbis.
Būta ir kandžių užuominų apie Kauną ir Kauno miesto merą.
„Organizatorius ir rėmėjas – Lietuvos miesto Kauno meras?!“, – rusų kalba klausė vienas iš komentatorių.
Kiti komentatoriai ironizuojantiems rusakalbiams ir lietuviams aiškino, kad „Vici“ ženklas Rusijoje lietuviams nebepriklauso.
Išties, „Vičiūnų grupė“ 2024 m. balandžio 19 d. paskelbė, kad pardavė Rusijos ir kitose NVS šalyse veikusias įmones Rusijos bendrovei „Ocean Group“. Kartu „Ocean Group“ įgijo teisę naudoti „Vici“ prekės ženklą NVS šalių teritorijoje.
Turėjo ir kritikos
Sovetsko ir Kaliningrado srities gyventojai šventę gyrė („Koks žavumėlis“, „noriu ten...“), nors vienas iš komentatorių pastebėjo paradoksą. „Krabų lazdelių diena, bet krabų lazdelių ir nebuvo – vien šašlykai, lietus“, – rašė jis. Netrūko ir humoro – vienas komentatorius citavo išgalvotą, panašų į Gretos Thunberg šūkį. „Nustokite atiminėti iš krabų jų lazdeles!“, – rašė jis.
Tarpusavyje ginčijosi ir lietuvių komentatoriai. Vienas vartotojas pranašavo, kad „avys Lietuvos išprotės, jeigu pamatys šį vaizdo įrašą“, kiti vadino šventę „kauniečių gėda“ ar „košmaru“, treti gynė: „nekurkit sąmokslo teorijų, ten, kur jų nėra“. Primename, jog Sovetskas – Rusijos Kaliningrado srityje esantis miestas kitapus Nemuno, tiesiai priešais Lietuvos Panemunę. Iki 1946 m. jis buvo vadinamas Tilže.