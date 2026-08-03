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Klaipėdoje vieši itin prabangus kruizinis laivas: kelionės kaina – įspūdinga

2026 m. rugpjūčio 3 d. 15:27
Paulius Matulevičius
Pirmadienį Klaipėdos uosto vartus kirto 204 m ilgio kruizinis laivas „Amera“, plaukiojantis su Bahamų vėliava. Šis laineris į uostamiestį atplukdė 797 užsienio šalių turistus.
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„Daugiausia šio laivo svečių – iš Vokietijos ir Austrijos. Beveik 600 jų išvyko į ekskursijas Klaipėdoje, Palangoje ir Kuršių nerijoje“, – naujienų portalui VE.lt sakė Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė Romena Savickienė.
Klaipėdos uostas – viena iš šio laivo kelionės iš Bremerhaveno į Kylį stotelių. Liepos 31 d. kelionę pradėjęs laivas planuoja aplankyti ne tik Lietuvą, bet ir Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją bei Daniją.
Tokios kelionės šiuo laivu kaina prasideda nuo beveik 9 tūkst. JAV dolerių, apsistojant dvivietėje kajutėje.

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204 m ilgio laive vyksta vakaro šou, veikia keletas restoranų, daugybė parduotuvių, taip pat yra baseinas, sūkurinė vonia, SPA zona su saunomis bei garinėmis pirtimis.
Šiemet tai jau 33-iasis kruizinis laivas, kirtęs Klaipėdos uosto vartus.
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Šią savaitę Klaipėda sulauks dar trijų kruizinių laivų: antradienį atplauks 294 m ilgio laineris „MSC Magnifica“, penktadienį – 131 m ilgio „Le Champlain“, o šeštadienį – 100 m ilgio laivas „Clio“.
kruizinis laivaskelionėKlaipėda

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