Neužtenka užstato ar reikia lėšų verslo pradžiai? Ekspertai atskleidžia, ką žino ne visi 

Tokiose situacijose pasiteisina valstybės remiamos ILTE finansavimo priemonės ir garantijos. Kada jos aktualios ir kokių klaidingų įsitikinimų apie tokį finansavimą vis dar netrūksta, pasakoja LKU kredito unijų grupę vienijančios Lietuvos centrinės kredito unijos Kreditų departamento atstovė Kristina Dovidonienė.
Užstato trūkumas nereiškia, kad galimybių nėra
Kreipiantis dėl paskolos užstatas yra vienas svarbiausių vertinimo aspektų, tačiau jo ne visada pakanka – ypač veiklos pradžioje ar planuojant didesnes investicijas.
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„Pagrindinis iššūkis tokiu atveju – apskritai gauti finansavimą. Užstatas yra kreditoriaus „draudimo polisas“ – jei verslas patirtų nesėkmę, jis padėtų padengti dalį nuostolių“, – sako K. Dovidonienė.
Vis dėlto nepakankamas užstatas dar nereiškia, kad finansavimo galimybių nėra. Vienas iš sprendimų – ILTE individuali garantija.
„Dažniausiai ji aktuali klientams, kurie turi užstato, tačiau jo nepakanka. Tokiu atveju ILTE individuali garantija gali tapti papildomu garantu“, – aiškina ekspertė.
„Klientams, susiduriantiems su nepakankamo ar nepatrauklaus užstato problema, aktuali Lietuvos mastu įgyvendinama ILTE priemonė „Portfelinės garantijos 3“, kurią verslui siūlo ir LKU grupės kredito unijos.“
Ne tik verslo pradžiai, bet ir augimui
Valstybės remiamos finansavimo priemonės gali būti naudingos ne tik pradedantiems verslą. Jomis naudojasi ir jau veikiančios įmonės, planuojančios plėtrą, investicijas ar veiklą konkrečiuose sektoriuose.
„Šiuo metu LKU grupės unijos dalyvauja dviejose plataus susidomėjimo sulaukusiose ILTE priemonėse verslui – „Verslumo skatinimas 3“, skirtoje verslo pradžiai, ir „Atviras kreditų fondas 3“, orientuotame į verslo augimą ir plėtrą. Taip pat finansavimą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio perdirbimą“ gali gauti įmonės, kurių pagrindinė veikla – žemės ūkio produktų perdirbimas“, – sako K. Dovidonienė.
Ji pabrėžia, kad verslo pradžia neturi tapti kliūtimi finansavimui – net ir naujai įsteigtos įmonės gali pasinaudoti tam skirtomis priemonėmis. „Veiklą pradedantiems verslams LKU grupės unijos siūlo skatinamąsias priemones – „Verslumo skatinimas 3“ ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę“, kurios padeda įgyvendinti pirmąsias verslo idėjas.“
Finansavimo galimybės tuo nesibaigia – VSF3 paskolų gavėjams atsirado ir papildoma parama darbuotojų išlaidoms. Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) paskelbė galimybę gauti iki 25 tūkst. Eur darbo užmokesčio kompensaciją. Daugiau informacijos rasite čia: https://lku.lt/nauja-galimybe-vsf3-paskolu-gavejams/
Ar vis dar galima susigrąžinti dalį palūkanų?
Palūkanos – viena iš išlaidų, kurią verslas skaičiuoja ypač atidžiai. Anksčiau jų kompensavimas buvo prieinamas platesniam įmonių ratui. O kaip yra šiandien?
„Palūkanų kompensavimas taikomas verslo subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir veikiantiems kaimo vietovėse – pirmine žemės ūkio produktų gamyba, jų perdirbimu, prekyba.
Nuo šių metų birželio 1 dienos palūkanų kompensavimas tapo prieinamas ne tik gavusiems finansavimą su ILTE individualia garantija. Dėl galimybės pasinaudoti šia lengvata reikėtų kreiptis į savo kredito vadybininką“, – sako ekspertė.
Valstybės parama be mitų
„Jei kreditas suteikiamas ne iš unijos lėšų, unija į viską žiūrės pro pirštus“ – tokį požiūrį išsako dalis verslo atstovų.
Tačiau realybė kitokia: valstybės remiamas finansavimas yra toks pats įsipareigojimas. Unija atsakingai įvertins kreditavimo riziką, nepriklausomai nuo to, kokia dalimi savų lėšų kredite dalyvauja pati.
„Kartais vis dar išgirstame potencialių klientų argumentą, kad skoliname ne savo pinigus – suteikiant kreditą pagal finansavimo priemones kredito unijos tik dalinai dalyvauja savo lėšomis – todėl turėtume skolinti visiems.
Tačiau verta prisiminti liaudies išmintį – „Skola – ne žaizda, neužgis“. Nesvarbu, iš kokių lėšų suteikiamas kreditas, tai yra finansinis įsipareigojimas, kurį reikės grąžinti. Tai nėra lengvi pinigai“, – pabrėžia K. Dovidonienė.
Finansavimas prasideda ne tik nuo paraiškos
Paraiškos pateikimas – tik viena finansavimo proceso dalių. Dar prieš ją svarbu aiškiai žinoti, kam reikalingos lėšos, turėti realų verslo planą ir būti pasiruošus pagrįsti savo sprendimus.
„Nesvarbu, ar finansuojate su ILTE priemone, ar įprastai, viskas prasideda nuo realiai įgyvendinamo verslo plano. Taip pat svarbios tvarkingos finansinės ataskaitos ir pasirengimas atsakyti į vertinimo metu kylančius klausimus ir į kiekvieną atvejį žiūrime individualiai bei atsakingai“, – sako K. Dovidonienė.