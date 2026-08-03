Pareigas pradeda eiti dar viena Energetikos viceministrė – kuruos svarbią sritį

Ji bus atsakinga už Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai energetikos darbotvarkę, tarptautinius ryšius, taip pat sieks stiprinti vartotojų interesus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą.
„Per netrukus prasidėsiantį Pirmininkavimą ES Tarybai, Lietuvai teks dėrėtis dėl daugybės teisės aktų, susijusių su energetikos politika. Turiu beveik dvidešimties metų patirties Europos Sąjungos institucijose, iš jų daugiau nei dešimt metų užsiimu energetikos politikos teisėkūra. Tad labai tikiuosi panaudoti savo patirtį šioje valstybei svarbioje srityje. Be to, dirbdama Energetikos ministerijoje taip pat sieksiu pritaikyti gerąsias ES praktikas energijos vartotojų teisių srityje“, – Energetikos ministerijos pranešime cituojama K. Štelmokaitė.
Iki paskyrimo K. Štelmokaitė daugiau kaip du dešimtmečius dirbo Europos Sąjungos institucijose – buvo Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje, eurokomisaro komandos narė, atsakinga ir už energetikos teisėkūrą, o pastaruoju metu ėjo Europos Parlamento (EP) Žaliųjų frakcijos patarėjos energetikos klausimais pareigas EP Pramonės, energetikos ir mokslinių tyrimų komitete (ITRE).
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Šiose pozicijose ji derėjosi dėl šiuo metu energetikos politiką lemiančių ES teisės aktų, įskaitant istorinį sprendimą dėl rusiškų dujų uždraudimo ES rinkoje, o tarp paskutinių jos darbų – Ignalinos atominės elektrinės finansavimo programos 2028–2034 m. nuomonės EP rengimas.
Skelbiama, kad K. Štelmokaitė yra įgijusi tarptautinės politikos magistro laipsnį Kento universitete Jungtinė Karalystėje bei komunikacijos magistro laipsnį Vilniaus universitete.
Institucijos teigimu, energetikos ministras Lukas Savickas visą politinio pasitikėjimo komandą suformavo dar prieš priesaiką Seime. Tarp suformuotos komandos buvo ir K. Štelmokaitė, su kuria buvo sutarta, kad darbą pradės rugpjūtį, užbaigusi savo profesinius įsipareigojimus.