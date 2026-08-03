Pirmadienio rytą – pokyčiai degalinių švieslentėse: vienų degalų kaina mažėjo, kitų – išaugo

Lietuvoje degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Rugpjūčio 3 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo keturiose Emsi“ tinklo degalinėse – 1,869 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina buvo dvidešimt šešiose „Viada“ degalinėse, aštuoniose „Circle K“ degalinėse, UAB „Degta“ degalinėje Elektrėnų r. sav. (Vievyje) bei UAB „Šventosios investicijos“ valdomoje degalinėje Palangos savivaldybėje (Šventoji) – 2,169 Eur/l.
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Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,869 Eur/l iki 2,169 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,026 Eur/l, arba 0,39 proc. mažiau nei penktadienį (liepos 31 d.), kai buvo 2,034 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo penkiose „Baltic Petroleum“ degalinėse, keturiose „Emsi“ tinklo degalinėse ir UAB „Alauša“ tinklo degalinėje Ukmergėje – 1,679 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina buvo dviejose UAB „Boost Petrol“ degalinėse Kelmės r. sav. (Kuršukų k.) ir Elektrėnuose – 1,959 Eur/l.
Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,679 Eur/l iki 1,959 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,789 Eur/l, arba 0,94 proc. mažiau nei penktadienį (liepos 31 d.), kai buvo 1,806 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo UAB „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. savivaldybėje (Taurai) – 0,660 Eur/l.
Didžiausia SND kaina buvo UAB „Tumasa“ degalinėje Mažeikių r. savivaldybėje (Židikuose) – 0,940 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,660 Eur/l iki 0,940 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,767 Eur/l, arba 0,52 proc. daugiau nei penktadienį (liepos 31 d.), kai buvo 0,763 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina liepos 31 d. Lietuvoje buvo 1,64 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,95 Eur/l (liepos 30 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,67 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,97 Eur/l).
Brent naftos kaina rinkoje liepos 31 d. buvo 90,12 USD/bbl (liepos 30 d. – 89,03 USD/bbl).
LEA primena, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.