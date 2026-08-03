Skelbia, kiek įmonių bankrutavo pirmąjį šių metų ketvirtį

Kreditoriniai reikalavimai tuo metu, kaip teigia portalas, buvo patenkinti 9,6 proc. Tai reiškia, kad iš 89 mln. eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,6 mln. eurų.
Metais anksčiau, 2025 m. pirmąjį ketvirtį, buvo patenkinta 12,4 proc. reikalavimų – atgauta 10,8 mln. eurų iš 87,4 mln. eurų.
Skelbiama, kad per pirmus tris šių metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotos ne teismo tvarka.
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Remiantis pirmąjį ketvirtį pradėtų bankroto procesų duomenimis, matyti, kad daugiausia įmonių bankrutavo didmeninės ir mažmeninės prekybos (62 įmonės, arba 23,8 proc. viso skaičiaus), statybos (44, arba 16,9 proc.) ir transporto bei saugojimo (37, arba 14,2 proc.) sektoriuose.
Apdirbamosios gamybos sektoriuje bankrutavo 10 bendrovių – tai dešimtadalis viso bankrotų skaičiaus.