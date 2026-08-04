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„Tesonet“ perka viešbutį Vilniaus centre

2026 m. rugpjūčio 4 d. 13:20
Lrytas.lt
Technologijų kompanija „Tesonet“ Konkurencijos tarybai pateikė prašymą leisti įsigyti 100 proc. viešbutį „Grand Hotel Vilnius Curio Collection by Hilton“ valdančios įmonės akcijų.
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Apie tai pirmasis paskelbė portalas vz.lt.
Dar 2012 metais šiame pastate duris atvėrė „Kempinski Hotel Cathedral Square“ viešbutis – pirmasis Baltijos šalyse, priklausantis „Kempinski“ tinklui.
Tačiau 2024 metų gegužę šis viešbutis prisijungė prie „Hilton“ tinklo. Pasak „Kempinski“ savininko Mariaus Jakulio Jasono, su „Hilton“ buvo pasirašyta franšizės sutartis.

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Tuomet viešbučio valdytoju buvo pasirinkta lietuviško kapitalo įmonė „Apex Alliance Hotel Management“.
Viešbutį perkanti „Tesonet“ yra Lietuvos startuolių kūrimo ir investavimo kompaniją, kurią 2008 m. įkūrė Tomas Okmanas ir Eimantas Sabaliauskas.
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Be pagrindinio verslo, „Tesonet“ yra investavusi į Kauno „Žalgirio“ bei Londono „Lions“ krepšinio klubus, taip pat banką „Artea“ (buv. „Šiaulių banką“).
TesonetGrand Hotel Kempinski Vilniussandoris
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