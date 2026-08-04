Degalai ir vėl brangsta: kai kur kaina – tiesiog stulbinanti

Lietuvoje degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Rugpjūčio 4 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo UAB „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės r. sav. (Žygaičių k.) ir UAB „Eniris“ tinklo degalinėje Plungėje – 1,940 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina buvo vienuolikoje „Circle K“ degalinių, dviejose „Boost Petrol“ degalinėse bei UAB „Degta“ degalinėje Elektrėnų r. savivaldybėje (Vievyje) – 2,199 Eur/l.
ES ekonomikai susiduriant su iššūkiais situaciją laiko nepavydėtina: Lietuvos atveju – gera žinia
Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,940 Eur/l iki 2,199 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,091 Eur/l, arba 3,21 proc. daugiau nei pirmadienį (rugpjūčio 3 d.), kai buvo 2,026 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ degalinėje Alytuje ir UAB „Stateta“ tinklo degalinėje Alytuje – 1,689 Eur/l.
Susiję straipsniai
Didžiausia benzino kaina buvo dviejose UAB „Trevena“ degalinėse Kretingos r. savivaldybėje – 1,940 Eur/l.
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,689 Eur/l iki 1,940 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,831 Eur/l, arba 2,35 proc. daugiau nei pirmadienį (rugpjūčio 3 d.), kai buvo 1,789 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo keturiose UAB „Madalva“ degalinėse ir UAB „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. savivaldybėje (Taurai) – 0,660 Eur/l.
Didžiausia SND kaina buvo UAB „Tumasa“ degalinėje Mažeikių r. savivaldybėje (Židikuose) – 0,940 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,660 Eur/l iki 0,940 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,773 Eur/l, arba 0,78 proc. daugiau nei pirmadienį (rugpjūčio 3 d.), kai buvo 0,767 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 3 d. Lietuvoje buvo 1,62 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,96 Eur/l (liepos 31 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,64 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,95 Eur/l).