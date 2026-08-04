Dešimtys JAV valstijų stojo prieš prezidentą: ginčai kilo dėl muitų

Liepos pabaigoje JAV paskelbė importui iš 60 prekybos partnerių nustatančios 10 arba 12,5 proc. muito tarifus, kaltindamos šias šalis tuo, kad neuždraudė importuoti prekes, pagamintas naudojant priverstinį darbą, ir veiksmingai neužtikrino tokio draudimo taikymo.
Daugiausia demokratų valdomų valstijų koalicija paprašė JAV Tarptautinės prekybos teismo sustabdyti muitų taikymą, paskelbti juos neteisėtais ir įpareigoti grąžinti jau sumokėtus muito mokesčius.
Niujorko generalinė prokurorė Letitia James pareiškė, kad JAV prezidentas D. Trumpas neturi įgaliojimų nustatyti plataus masto muitų.
Nors Iranas tvirtina, kad derybos nevyksta, D. Trumpas pareiškė: „Manau, kad susitarimas yra netoli“
„Po pralaimėjimo Aukščiausiajame Teisme federalinė vyriausybė vėl bando padidinti mokesčius šeimoms ir įmonėms, įvesdama naujus neteisėtus muitus“, – platformoje „X“ rašė ji.
„Mes su Niujorko gubernatore Kathy Hochul vėl kreipiamės į teismą“, – pridūrė ji.
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Oregono generalinis prokuroras Danas Rayfieldas rašė, kad, ėmus taikyti muitus, pabrangs būtiniausios prekės, pavyzdžiui, drabužiai ir elektronika.
„Prezidentas vėl didina kasdienio vartojimo prekių kainas, kurias tenka mokėti Oregono šeimoms ir mažosioms įmonėms, o mes vėl stojame į keleto valstijų koalicijos priešakį, kad imtumėmės veiksmų, siekdami jį sustabdyti“, – pareiškė jis.
Nuo to laiko, kai 2025 m. sausį prasidėjo jo antroji kadencija, D. Trumpas be Kongreso pritarimo įvedė importo muitus prekėms iš dešimčių prekybos partnerių. Vasario mėnesį Aukščiausiasis Teismas uždraudė D. Trumpui vykdomaisiais įsakymais nustatinėti muitus.
Tačiau D. Trumpo administracija pasinaudojo 1974 m. prekybos įstatymo nuostata, leidžiančia taikyti muitus siekiant kovoti su „nesąžininga užsienio šalių praktika“, dėl kurios kenčia JAV prekyba.