Anot portalo, apie įvestus ribojimus pranešime paskelbė Kinijos prekybos ministerija – jie įvesti liepos 24 d. ir taikomi iš viso 14 įmonių visoje Bendrijoje.
„Kinijos valdžia, remdamasi šalies Eksporto kontrolės įstatymu ir Dvejopos paskirties prekių eksporto kontrolės taisyklėmis, nusprendė į eksporto kontrolės sąrašą įtraukti 14 ES subjektų, tarp jų ir „Lafayette Group“ (JAV). Toks sprendimas priimtas siekiant apsaugoti nacionalinį saugumą ir interesus bei vykdyti tarptautinius neplatinimo įsipareigojimus“, – Kinijos prekybos ministerijos pranešimą cituoja „lrt.lt“.
Ribojimai įvesti ir lietuviškų lazerių gamintojai „Ekspla“, o tai reiškia, kad bendrovei apsunkinamos galimybės iš Kinijos įsigyti dvejopos paskirties prekių ir technologijų, kurios galėtų būti naudojamos tiek civiliniams, tiek kariniams tikslams.
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Tiesa, „Ekspla“ atsakyme portalui teigė, jog apie Kinijos įvestus ribojimus žino, bet atskiro pranešimo apie tai nesulaukė ir sprendimo priežasties nežino, nes nei kuria, nei parduoda karinės paskirties produktus.
Anot lietuviškos bendrovės, kiniškos kilmės komponentai sudaro apie 8 proc. jos perkamų dalių. „Ekspla“ taip pat teigia, kad turi kai kurių komponentų atsargų, o galimai paveiktiems komponentams jau ieško alternatyvų ne Kinijoje, todėl poveikis gamybai bus nedidelis.
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