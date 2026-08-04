Nuo atsitiktinio darbo pokalbio iki vadovės pareigų: kodėl Giedrė ryžosi keisti profesiją

Prieš keletą metų finansų sektorius pašnekovei buvo visiškai svetimas. Ji dirbo pardavimų srityje ir apie draudimą ar finansinį konsultavimą rimtai negalvojo. Viskas pasikeitė tuomet, kai ieškodama naujos veiklos sulaukė kvietimo į darbo pokalbį.
„Pirmoji reakcija buvo skeptiška. Savarankiška veikla, visiškai nauja sritis, daug nežinomųjų. Vis dėlto nusprendžiau bent jau nueiti į pokalbį“, – prisimena G. Žilinskienė. Anot jos, būtent pokalbio metu užsimezgęs ryšys su būsima vadove tapo svarbia priežastimi pabandyti. Šiltas bendravimas ir aiškiai pristatytos karjeros galimybės paskatino priimti sprendimą keisti profesinę kryptį.
Nauja sritis tapo profesiniu lūžiu
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Nors pradžia nebuvo lengva, netrukus Giedrė suprato, kad didžiausią motyvaciją suteikia ne pardavimo rezultatai, o galimybė padėti žmonėms priimti svarbius finansinius sprendimus.
„Man visada buvo svarbu, kad klientas suprastų, ką renkasi ir kodėl tai jam aktualu. Nenorėjau primesti savo asmeninės nuomonės – siekiau padėti žmogui priimti jam tinkamiausią sprendimą“, – sako ji.
Šis požiūris netrukus davė rezultatų. Praėjus devyniems mėnesiams nuo darbo pradžios, Giedrei buvo pasiūlytos grupės vadovės pareigos. Pasak jos, vadovavimas nebuvo visiškai nauja patirtis – ankstesniuose darbuose moteris taip pat buvo atsakinga už kolegų koordinavimą, todėl naujos pareigos tapo natūraliu profesiniu žingsniu.
Finansų konsultavimas – ne tik apie skaičius
Pašnekovė pabrėžia, kad finansų konsultanto darbas dažnai klaidingai siejamas tik su draudimo ar investavimo sprendimais. Jos teigimu, ši profesija reikalauja nuolatinio mokymosi ir padeda ugdyti finansinį raštingumą.
„Tai tarsi nuolatinis universitetas. Kuo daugiau mokaisi, tuo geriau supranti, kaip planuoti savo finansus, kodėl svarbu kaupti ateičiai ir pasirūpinti finansiniu saugumu“, – pasakoja G. Žilinskienė pridurdama, kad įgytos finansinės žinios pakeitė ir jos pačios požiūrį į asmeninius finansus.
Nuolatinis mokymasis – kasdienė profesijos dalis
Pasak G. Žilinskienės, finansų konsultanto profesija nuolat keičiasi kartu su rinka, todėl mokymasis čia nesibaigia įveikus pirmuosius karjeros etapus. Atvirkščiai – žinias tenka nuolat atnaujinti, nes keičiasi teisės aktai, finansų rinkos, technologijos ir klientų lūkesčiai.
„Nuo pirmųjų darbo dienų nuolat dalyvaujame įvairiuose mokymuose. Jie apima ne tik investavimo, finansų rinkų, mokesčių ar pensijų kaupimo temas, bet ir bendravimą su klientais, lyderystę, psichologiją, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą, socialinių tinklų komunikaciją, dokumentų valdymą ar net pirmosios pagalbos ir civilinės saugos pagrindus. Tai leidžia augti ne tik kaip finansų specialistui, bet ir kaip asmenybei“, – pasakoja pašnekovė.
Anot jos, toks nuoseklus kompetencijų stiprinimas tiesiogiai atsispindi ir santykyje su klientais. Finansų konsultanto darbas nesibaigia pasirašius sutartį – ryšys su klientu išlieka ilgalaikis. Konsultantas tampa pirmuoju žmogumi, į kurį kreipiamasi prireikus sudaryti naują sutartį, papildomai investuoti, gauti draudimo išmoką, pasitarti dėl investicijų rezultatų ar mokestinių klausimų.
„Klientai tikisi greitų ir tikslių atsakymų, todėl privalome nuolat tobulėti. Jei atsakymo iš karto nežinome, visada jį išsiaiškiname ir sugrįžtame pas klientą. Mūsų tikslas – kad žmogui nereikėtų klaidžioti tarp skirtingų specialistų. Asmeninis finansų konsultantas tam ir yra, kad padėtų rasti sprendimą“, – sako G. Žilinskienė, pridurdama, kad džiausią šios profesijos vertę kuria nuolatinis mokymasis ir ilgalaikiai santykiai su klientais. Investicijos į darbuotojų žinias ir įgūdžius ilgainiui padeda užtikrinti didesnį klientų pasitikėjimą bei suteikti jiems kokybiškesnes konsultacijas.
Vadovavime svarbiausi – žmonės
Šiandien didelę Giedrės darbo dalį sudaro ne konsultacijos klientams, o komandos ugdymas. Pasak jos, vadovo darbas neapsiriboja vien rezultatų stebėjimu – jis apima žmonių įkvėpimą, jų profesinį augimą, kasdienį palaikymą ir aplinkos, kurioje komanda gali tobulėti bei siekti bendrų tikslų, kūrimą. Stipri komanda gimsta ne savaime – tam reikia nuoseklaus dėmesio, pasitikėjimu grįsto santykio ir lyderystės, orientuotos į žmones.
„Kiekvienam iš mūsų dirbančiam finansų srityje skirtingu metu reikia skirtingų dalykų – vienam patarimo, kitam palaikymo, trečiam tiesiog padrąsinimo. Todėl visada stengiuosi suprasti savo komandos narį, padėti jam tada, kai tos pagalbos labiausiai reikia, nepalikti jo nežinioje“, – patikina pašnekovė.
Ilgainiui dirbdama, ji taip pat pastebėjo, kad finansų konsultanto profesiją dažniau renkasi tie, kurie jau turi sukaupę įvairios profesinės patirties. Jie vertina galimybę patys planuoti savo laiką, prisiimti atsakomybę už rezultatus ir dirbti savarankiškai.
Investicija į kolegą – nuo pirmos darbo dienos
Ir nors finansų konsultanto profesija dažnam vis dar atrodo sudėtinga, tačiau Giedrė įsitikinusi, kad sėkmę šioje srityje lemia ne ankstesnė patirtis, o tai, kokioje komandoje specialistas pradeda savo kelią. Todėl kiekvienam naujai prisijungusiam į „Allianz“ skiriamas ne tik išsamus įvedimas į profesiją, bet ir nuoseklus, individualus dėmesys.
„Pirmuosius žingsnius jis žengia kartu su vadovu – mokosi bendrauti su klientais, planuoti susitikimus, perpranta profesijos subtilybes ir įgauna pasitikėjimo savimi. Lygiagrečiai vyksta centralizuoti įmonės mokymai, nuolatinės kvalifikacijos kėlimo programos bei užsiėmimai, skirti emocinei darbuotojų gerovei“, – pasakoja G. Žilinskienė.
Pasak jos, didžiausia investicija nėra mokymų skaičius – tai laikas, kurį komanda skiria žmogui, kad jis ne tik taptų stipriu finansų konsultantu, bet ir matytų aiškią ilgalaikės karjeros perspektyvą. Būtent todėl organizacijoje naujokai nėra paliekami vieni – jie auga kartu su komanda, kuri tiki, kad kiekvieno sėkmė prasideda nuo tinkamo palaikymo.
Keisti karjeros kryptį galima bet kada
Šiandien finansų konsultanto profesija Giedrei pirmiausia siejasi ne su skaičiais ar finansiniais produktais, o su žmonėmis. Tai darbas, kuriame svarbu išgirsti, suprasti kliento poreikius, pelnyti jo pasitikėjimą ir padėti priimti sprendimus, galinčius turėti įtakos visos šeimos finansiniam saugumui.
„Turbūt dėl šios priežasties kasdien su savo klientas ir užmezgame nuoširdžią draugystę bei ilgalaikį ryšį, kuris tęsiasi daugelį metų, todėl finansų sritis neturėtų gąsdinti nė vieno, svarstančio apie profesinius pokyčius. Svarbiausia – smalsumas, noras mokytis ir drąsa žengti pirmąjį žingsnį“, – sako G. Žilinskienė.
Pašnekovės istorija primena, kad prasminga profesinė kryptis ne visada sutampa su pirmuoju karjeros pasirinkimu. Kartais tereikia ryžto priimti naują iššūkį, o visa kita ateina su žiniomis, patirtimi ir žmonėmis, kurie yra šalia ir padeda augti. Finansų konsultanto darbas gali tapti ne tik naujos karjeros pradžia, bet ir galimybe kasdien kurti didesnį finansinį saugumą kitų žmonių gyvenimuose.