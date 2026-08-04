Oficialiai – pėsčiųjų takai, realybėje – pamatai kaip daugiabučiui: kas vyksta Nemuno saloje

Inspekcija portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad statybvietė patikrinta, o atsakingiems subjektams artimiausiu metu bus surašyti privalomieji nurodymai. Per savaitę nuo darbų pradžios Kauno miesto savivaldybės paaiškinimai portalui keitėsi ne kartą, o į esminį klausimą – koks projekte numatytas statinio plotas, nuo kurio ir priklauso, ar statybai reikėjo leidimo, – neatsakyta iki šiol.
Darbai prasidėjo anksčiau nei paaiškinimai
Darbus Nemuno saloje, šalia „Mokslo salos“, kauniečiai pastebėjo liepos 28 d. rytą – aptvertoje pievoje tarp pėsčiųjų takų pradėti gręžti poliai. Oficialiai apžvalgos rato vieta iki šiol nepaskelbta, nors dar gegužės pabaigoje žadėta ją pasirinkti, tačiau vietoje kalbinti darbininkai neslėpė – čia ratas ir iškils.
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Savivaldybė statomo objekto tiesiai neįvardijo.
„Nemuno saloje ruošiama vieta, kur ateityje būtų galima pastatyti įvairius atrakcionus, mobilius įrenginius, kuriems reikalingas tvirtas pagrindas. Ant jo galėtų būti pastatytas apžvalgos ratas“, – pirmosiomis darbų dienomis teigė savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas, pridūręs, kad panašias vietas planuojama įrengti Mažajame Ąžuolyne ir Vytauto parke.
Paprastai apie planuojamas statybas visuomenė sužino, kai rengiami vieši projektinių pasiūlymų pristatymai, tačiau šiuo atveju tokio nebuvo, nes statyba, anot savivaldybės, patenka į nesudėtingų I grupės statinių kategoriją.
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Balandžio 14 d. VšĮ „Kaunas IN“ po vykdyto tarptautinio konkurso pasirašė 4,6 mln. Eur vertės sutartį dėl 45 metrų aukščio apžvalgos rato su ne mažiau kaip 32 gondolomis įsigijimo. Sutartis numato įrenginio atgabenimą „iki Pirkėjo nurodytos vietos Kaune“ ir jo įrengimą, o tarpiniai mokėjimai tiekėjui susieti su konkrečių konstrukcijų – gondolų, atraminių kolonų, stipinų – pagaminimu.
Įdomiausia, kad pagal pirkimo specifikaciją įsigyjamas „pusiau perkeliamas“ apžvalgos ratas, kuris, kaip nurodoma pačiame dokumente, montuojamas ant pagrindo rėmo su balastais, todėl „nereikalauja nuolatinio pamato“. Kam tuomet Nemuno saloje į žemę buvo gręžiami 15 metrų gylio poliai ir liejamas nuolatinis pagrindas – savivaldybė nepaaiškino. Kaip nepaaiškino ir to, pagal kokio įrenginio apkrovas poliai suprojektuoti, jei konkretus įrenginys šiai vietai, jos teigimu, dar nepasirinktas.
Pirma versija: „nesudėtingų darbų kategorija“
Portalui „Kas vyksta Kaune“ pasiteiravus, ar darbams nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, P. Pachomovas atsakė trumpai: „Šie darbai papuola į pirmos grupės nesudėtingų darbų kategoriją, tai reiškia, statybos leidimo išsiimti nereikia.“
Čia verta patikslinti: teisės aktai skirsto ne darbus, o statinius. VTPSI portalui raštu išaiškino, kur brėžiama riba įstatymuose. Aikštelė yra inžinerinis statinys, kurio grupę lemia plotas. Iki 100 kv. m – I grupės nesudėtingasis statinys, kuriam statybos leidimo nereikia. Nuo 100 kv. m – II grupės, kurio naujai statybai mieste statybos leidimas privalomas. Kitaip tariant, visa savivaldybės pozicija laikosi ant vienos prielaidos – kad statinys mažesnis nei 100 kv. m.
Inspekcija taip pat patvirtino, jog IS „Infostatyba“ duomenimis, statybą leidžiantis dokumentas šiam objektui neišduotas.
Antra versija: plotas „paaiškės atlikus statybos darbus“
Portalui „Kas vyksta Kaune“ paklausus, koks projektinis aikštelės plotas, savivaldybės atsakymas pasikeitė.
„Šiuo metu statinio statyba pradinėje stadijoje, tikslus statinio plotas paaiškės atlikus statybos darbus bei atlikus išpildomuosius statinio matavimus, atlikus kadastrinius matavimus“, – teigė P. Pachomovas.
Šie du atsakymai sunkiai dera tarpusavyje. Statinio kategorija nustatoma pagal projektinius parametrus dar prieš statybą – ją projekte savo parašu patvirtina projekto vadovas, o ne fiksuoja matavimus statybai pasibaigus. Jei kategorija „pirma grupė“ jau paskelbta, vadinasi, plotas turėjo būti žinomas ją nustatant. Juolab kad tame pačiame atsakyme savivaldybė patvirtino, jog projektas yra parengtas, o statybos rūšis – nauja statyba.
Vis dėlto nei projekte nurodyto ploto, nei projekto pavadinimo, nei jo vadovo pavardės savivaldybė neatskleidė, susipažinti su projektu portalui kol kas nesudaryta galimybė. Papildomiems portalo klausimams atsakyti savivaldybė paprašė laiko iki šios savaitės pradžios.
Ką rodo matavimai?
Kol savivaldybė ploto neįvardija, jį apytiksliai išmatavome patys – tiek iš oro, tiek ant žemės. Pirmasis, jau baigiamas įrengti pagrindas – maždaug 30 m ilgio ir 5 m pločio išbetonuota juosta (apie 150 kv. m.), į kurią prieš tai įgręžti maždaug 15 m gylio poliai. Virš jos, sumontavus klojinius, šiuo metu betonuojamas siauresnis gelžbetoninis rostverkas – maždaug 20 m ilgio ir 3 m pločio juosta, jungianti polius į vientisą laikančiąją konstrukciją. Tokie pagrindai statybvietėje bus du – antrajam iškasa buvo ruošiama lankantis VTPSI pareigūnams, o visa aptverta statybvietė užima apie 1 800 kv. m.
Skaičiai iškalbingi: net vienas pagrindas – apie 150 kv. m. – pusantro karto viršija 100 kv. m. ribą, iki kurios statybos leidimas nereikalingas, o abu kartu sieks apie 300 kv. m.
Kol kas VTPSI dar neatsakė į patikslinantį klausimą, ar ši riba taikoma statiniui, ne statybvietei. Tikslų statinio plotą atskleistų projektas, kurio Kauno savivaldybė kol kas neparodė.
Sutartis – vis dar nepaskelbta
Neaiškumų kelia ir pati darbų sutartis. P. Pachomovo teigimu, darbai vykdomi pagal „inžinerinių statinių įrengimo sutartį“, tačiau nei jos numerio, nei datos, nei rangovo, nei vertės savivaldybė neįvardijo – esą sutartis bus paskelbta „per 2 savaites nuo pasirašymo“.
Tai reiškia, kad darbų sutartis pasirašyta visai neseniai – prieš pat darbų pradžią. Skelbimo apie tokį pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje portalas nerado, o kokiu būdu pirkimas įvykdytas, savivaldybė taip pat neatsakė.
Nors rangovas UAB „Autokausta“ paaiškėjo iš pirmųjų skaitytojų atsiųstų nuotraukų, dabar tai patvirtino ir statybvietės teritorijoje pakabintas informacinis stendas.
Inspekcija pradėjo procesinius veiksmus
Po portalo paklausimų praėjusią savaitę, pirmadienio rytą statybvietėje apsilankė VTPSI pareigūnai.
„Šiandien buvo atliktas patikrinimas statybos darbų vietoje. Patikrinimo metu buvo surinkti faktiniai duomenys. Toliau bus tęsiamas patikrinimas ir atliekami procesiniai veiksmai, vertinant gautą informaciją apie vykdomus statybos darbus. Artimiausiu metu atsakingiems subjektams bus surašyti privalomieji nurodymai pateikti informaciją, dokumentus ir kitus su statyba susijusius duomenis“, – portalui nurodė VTPSI.
Stendas ant tvoros atsakė į kai kuriuos klausimus
Pirmadienio vakarą portalo žurnalistui apsilankius statybvietėje, darbai virė pilnu tempu – iki vėlumos dirbo „Autokaustos“ statybininkai. Kalbinti darbininkai šįkart nedaugžodžiavo, vienas jų, paklaustas, ar ilgai dar dirbs, teatsakė: „Taip liepta.“
Vietoje matyti ir darbų technologija: plačiojoje iškasoje ant išbetonuoto pagrindo rikiuojasi gręžtinių polių galvos su kyšančia armatūra, o greta, sumontavus raudonus klojinius, ant tankaus armatūros karkaso ruošiamasi lieti betoną – formuojama viršutinė laikančiosios konstrukcijos dalis.
Svarbiausia – statybvietėje atsirado privalomas informacinis stendas, kuriame pirmą kartą viešai įvardyta, kas čia oficialiai statoma. Objektas: „Kitos paskirties (Kitų inžinerinių statinių grupė), pėsčiųjų takų Karaliaus Mindaugo pr. 50A, Kaune, statybos projektas“. Trumpai tariant, konstrukcija ant maždaug 15 m gylio polių su masyviu gelžbetoniniu rostverku dokumentuose įforminta kaip pėsčiųjų takai.
Toks dokumentavimas paaiškintų savivaldybės logiką – pėsčiųjų takai priskiriami nesudėtingiesiems statiniams, kuriems leidimo gali nereikėti. Tačiau kartu jis kelia akivaizdų klausimą: kokiems pėsčiųjų takams reikalingi 15 m gylio gręžtiniai poliai ir toks rostverkas, kokio nereikia net namui, nekalbant apie pėsčiųjų takus.
Primintina, kad pats P. Pachomovas darbų pradžioje kalbėjo apie „tvirtą pagrindą“ atrakcionams ir mobiliems įrenginiams, ant kurio „galėtų būti pastatytas apžvalgos ratas“.
Stendas atskleidė ir daugiau informacijos, kurios savivaldybė portalui kol kas nesuteikė: užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija, rangovas – UAB „Autokausta“, projektuotojas – UAB „URBAN LINE“, statinio architektai ir projekto vadovai – Monika Aldona Sadauskaitė-Fontaine ir Vitalijus Aleksandrovas, statybos vadovas – Vaidas Pravackas. Nurodyti ir terminai: statybos pradžia – 2026 m. liepos mėn., pabaiga – 2026 m. rugpjūčio mėn. Tai reiškia, kad visą objektą planuojama pastatyti vos per porą mėnesių – dar vienas spartos ženklas.
Pažymėtina, kad dar praėjusią savaitę, portalui fiksuojant statybvietę iš oro, informacinio stendo ant tvoros nebuvo – jis atsirado maždaug tuo metu, kai statybvietėje apsilankė Statybų inspekcijos pareigūnai.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ savivaldybei pateikė klausimus, kuriems atsakyti ji paprašė laiko iki šios savaitės. Iki šiol savivaldybė nėra atsakiusi:
koks statinio užstatymo plotas nurodytas parengtame projekte;
koks projekto pavadinimas, numeris ir parengimo data ir ar galima su projektu susipažinti;
kokia statinio kategorija įrašyta pačiame projekte ir kodėl objektas įformintas kaip pėsčiųjų takai, nors, paties P. Pachomovo žodžiais, ruošiamas „tvirtas pagrindas“ atrakcionams;
pagal kokio įrenginio apkrovų duomenis suprojektuoti maždaug 15 m gylio poliai, jei konkretus įrenginys šiai vietai, savivaldybės teigimu, dar nepasirinktas; kada tiksliai pasirašyta rangos darbų sutartis, kas rangovas ir kokia sutarties vertė;
kokiu būdu įvykdytas darbų pirkimas.
Gavusi savivaldybės atsakymus, redakcija šią publikaciją papildys.
Jau parengus straipsnį – nauji dokumentai: „takai“ suplanuoti dar gegužę
Baigiant rengti šią publikaciją, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti dokumentai atskleidė dar daugiau.
Pirmadienį, tą pačią dieną, kai statybvietėje lankėsi Statybų inspekcijos pareigūnai, sistemoje užregistruotas Kauno miesto savivaldybės administracijos ir projektuotojos UAB „URBAN LINE“ sutarties pakeitimas. Jame pirmą kartą viešai matyti pilnas pagrindinės projektavimo sutarties pavadinimas: „Susisiekimo komunikacijų (nesudėtingiems statiniams priskiriamų gatvių ir kitų transporto statinių) ir kitų inžinerinių statinių projektavimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo pagrindinės sutarties Nr. SR-360 (Pėsčiųjų takai Nemuno saloje) pakeitimo“.
Kitaip tariant, „pėsčiųjų takų Nemuno saloje“ projektavimo sutartis pasirašyta dar 2026 m. gegužės 13 d. – tuo metu, kai viešai buvo teigiama, esą apžvalgos rato vieta dar nepasirinkta, o objektas iš anksto priskirtas nesudėtingų statinių kategorijai, kuriai statybos leidimas gali būti nereikalingas.
Liepos 28 d. – tą pačią dieną, kai saloje prasidėjo polių gręžimo darbai – „URBAN LINE“ raštu paprašė savivaldybės leisti pasitelkti subteikėjus: bendrovę „Geoinžinerija“ projektiniams inžineriniams geologiniams tyrimams ir bendrovę „Architektūros vizija“, kurios architektė Monika Aldona Sadauskaitė-Fontaine statybvietės stende nurodyta kaip projekto vadovė, – bendrajai projekto daliai parengti. Susitarimas pasirašytas liepos 31 d., užregistruotas rugpjūčio 3 d. Taigi pagal viešus dokumentus geologinių tyrimų ir bendrosios projekto dalies rengimo subteikimas įformintas tik darbams jau prasidėjus.
Papildomai, birželio 22 d. savivaldybė su ta pačia „URBAN LINE“ pasirašė atskirą, beveik 18,7 tūkst. eurų vertės sutartį dėl elektros tinklų statybos Karaliaus Mindaugo pr. 50A projekto – joje numatytas ESO techninių sąlygų gavimas ir elektros tinklų pertvarkymo projektas, kurio maksimali galia siektų 160 kilovatų.
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