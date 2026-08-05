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Biokuro kaina šovė aukštyn – brangsta ir šildymas

2026 m. rugpjūčio 5 d. 15:45
Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su liepa, siekia 8,11 cento už kilovatvalandę (kWh) ir yra 1 proc. didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Agentūros duomenimis, paskutinę liepos savaitę biokuro kaina buvo 9,6 proc. didesnė nei birželio paskutinę savaitę ir siekė 26,8 euro už megavatvalandę (MWh).
Biokuro kainų vidurkis liepos mėnesį buvo 25,8 Eur/MWh, arba 8,4 proc. didesnis nei birželį ir 51,8 proc. didesnis nei 2025 m. liepos mėnesio kainos vidurkis (17 Eur/MWh).
Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos vidutinė kaina rugpjūtį siekia 8,11 ct/kWh, o liepą buvo 8,03 ct/kWh. Nurodoma, kad visos šalies vidutinė kaina yra 28,32 proc. didesnė nei prieš metus.
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Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje (5,81 ct/kWh), didžiausia – Lazdijuose (14,79 ct/kWh).
Tarp penkių didžiųjų miestų šiluma pigiausia Klaipėdoje, o brangiausia – Vilniuje.
Vilniuje šilumos kaina rugpjūtį siekia 8,61 ct/kWh, Kaune – 8,49 ct/kWh, Klaipėdoje – 5,81 ct/kWh, Šiauliuose – 6,28 ct/kWh, o Panevėžyje – 7,29 ct/kWh.
2026 m. sausio–rugpjūčio mėn. vidutinė šilumos kaina Lietuvoje mažiausia tarp Baltijos šalių – 8,11 ct/kWh. Tuo metu Latvijoje ji siekia 8,42 ct/kWh, o Estijoje – 8,54 ct/kWh.
Agentūros duomenimis, rugpjūčio mėnesį 11 šilumos energijos tiekimo įmonių sumažino tiekiamos šilumos energijos kainas, 11 įmonių kainų nekeitė, 27 padidino šilumos kainas.
Iš viso Lietuvoje veikia 49 reguliuojami šilumos energijos tiekėjai.
BiokurasKainašildymas

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