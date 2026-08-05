Gera žinia vairuotojams – trečiadienį pigo visi degalai

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,88 euro iki 2,19 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,02 euro ir buvo 3,06 proc. mažesnė nei antradienį (2,09 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Velseka“ tinklo degalinėje Kupiškyje – 1,88 euro, o didžiausia, siekusi 1,19 euro, fiksuota dviejose „Boost Petrol“ degalinėse Kelmės rajone ir Elektrėnuose.
Benzino kainos svyravo nuo 1,66 euro iki 1,94 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,77 euro ir buvo 2,89 proc. mažesnė nei antradienį (1,83 euro).
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Mažiausia benzino kaina buvo 23-iose „Orlen“ degalinėse, 18-oje „Alauša“ degalinių, 4-iose „Emsi“ degalinėse ir „Degta“ tinklo degalinėje Anykščiuose – jose litras šių degalų kainavo 1,66 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota dviejose „Trevena“ degalinėse Kretingos rajone – 1,94 euro.
Tuo metu dujų kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 0,66 euro iki 0,94 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,76 euro ir buvo 1,55 proc. mažesnė nei antradienį (0,77 euro).
Mažiausia SND kaina buvo keturiose „Madalva“ degalinėse ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,66 euro. Didžiausia dujų kaina fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone. Pastarojoje litras dujų kainavo 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 4 dieną Lietuvoje buvo 1,55 euro, o dyzelino – 1,86 euro.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 79,36 JAV dolerio už barelį.