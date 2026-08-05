Į lobistų sąrašą įtraukta dar viena asociacija

Toks VTEK sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į asociacijos pateiktą prašymą.
Šiuo metu Lietuvoje yra 414 įregistruotų lobistų.
Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys.
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ELTA primena, kad prieš kurį laiką VTEK buvo pradėjusi tyrimą dėl Veterinarijos farmacijos asociacijos galimai neteisėtos lobistinės veiklos.
Jį atlikusi ir įvertinusi visas aplinkybes, liepos pabaigoje komisija pripažino, kad asociacija pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas.