Individualių namų savininkams terminas baigėsi – paskutinėmis dienomis tarnyba užversta prašymais

Dokumentams pateikti gyventojams buvo skirti ketveri metai. Per visą šį laikotarpį Lietuvos geologijos tarnyba gavo 22 431 prašymą, pateiktą pagal laikinąją gręžinių įteisinimo tvarką. Iš jų 8 540 pateikti per papildomai suteiktus metus.
Liepos 31 d. duomenimis, Žemės gelmių registre įregistruoti 5 892 anksčiau neįregistruoti gręžiniai. Apie 2,2 tūkst. prašymų pareiškėjams grąžinta patikslinti dėl nustatytų klaidų, o 14 330 dar laukia eilėje patikrinti.
Prašymų srautas ypač išaugo artėjant galutiniam terminui. Balandį Lietuvos geologijos tarnyba per savaitę priimdavo 108–166 prašymus ir paraiškas, o gegužę, neskaičiuojant trumpo šventinio laikotarpio, – 156–222.
Vilniuje tęsiasi šiukšlių karas – konfliktas aštrėja, S. Malinauskas kelia kompromituojantį klausimą
Birželį savaitinis skaičius išaugo iki 219–320, o liepą augimas dar paspartėjo: liepos 6–12 d. priimta 416, liepos 13–19 d. – 595, liepos 20–26 d. – 878 prašymai ir paraiškos.
Vien per paskutines penkias dienas – liepos 27–31 d. – tarnyba jų priėmė 2 012. Tai daugiau kaip devynis kartus viršijo net didžiausią gegužę per vieną savaitę gautų prašymų ir paraiškų skaičių.
Susiję straipsniai
Vertinant taip išaugusias darbo apimtis, neįregistruotų gręžinių įteisinimas tapo vienu didžiausių pastarojo dešimtmečio organizacinių iššūkių Lietuvos geologijos tarnybai.
Specialistai turi patikrinti daugiau kaip 14 tūkst. eilėje laukiančių prašymų ir paraiškų, įvertinti pateiktus duomenis, prireikus juos tikslinti, registruoti gręžinius ir rengti jų pasus. Kartu tarnyba nepertraukiamai vykdo ir kitus darbus, nesusijusius su gręžinių įteisinimu.
Visi prašymai ir reikalingi dokumentai, Lietuvos geologijos tarnybai pateikti iki 2026 m. liepos 31 d. imtinai, bus išnagrinėti. Gręžinys iki šios datos neprivalėjo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre – svarbu, kad tarnyba iki nustatyto termino būtų gavusi prašymą ir visus reikalingus dokumentus. Jeigu nagrinėjant prašymą reikės patikslinti informaciją ar pateikti papildomų duomenų, Lietuvos geologijos tarnybos specialistai susisieks prašyme nurodytais kontaktais.