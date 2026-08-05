Kauno oro uostas bus plečiamas: tam jau pritarė Vyriausybė

Kaip rašoma Susisiekimo ministerijos parengtoje pažymoje, šiuo metu dalis KUN teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to, institucijos teigimu, oro uosto teritorijai nėra priskirtas žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai už KUN teritorijos aptvėrimo, kuriuos turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus.
„Siekiant užtikrinti skrydžių saugumą ir tinkamą šio oro uosto inžinerinės infrastruktūros priežiūrą, kilo objektyvus poreikis prie (KUN – ELTA) teritorijos prijungti papildomas teritorijas ir buvo įvykdyta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra“, – rašo ministerija.
Jos teigimu, visuomenės poreikiams buvo paimti sklypai ir įregistruota valstybės nuosavybės teisė, Nacionalinė žemės tarnybos (NŽT) patikėjimo teisė į juos.
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Be to, numatyta patikslinti šiuo metu KUN teritorijai priskirto žemės sklypo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje duomenis po šio žemės sklypo pertvarkymo.
Ministerijos duomenimis, pradėjus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą pagal Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialųjį planą, oro uosto teritorijai priskirtas žemės sklypas buvo padalytas į du žemės sklypus.
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Kauno rajono savivaldybė prašo vieno iš jų (0,0050 hektaro ploto) nebepriskirti KUN teritorijai, esą šio žemės sklypo reikia Specialiojo plano, parengto siekiant optimizuoti susisiekimo infrastruktūrą iš ir į Kauno laisvosios ekonominės zonos teritoriją (LEZ), sprendiniams įgyvendinti.
Susisiekimo ministerijos teigimu, šiuo metu oro uosto teritorijos plotą sudaro 437,87 hektaro plotas: Kauno rajono savivaldybės teritorijoje – 436,59 hektarai ir Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje – 1,28 hektarai.
Atlikus nutarimų projektais siūlomus pakeitimus, tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos plotas padidėtų 2,34 hektarais ir sudarytų 440,19 hektarus (Kauno rajone – 437,90 hektarus ir Jonavos rajone – 2,28 hektarus).