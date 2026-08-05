Kinija ir JAV toliau švaistosi sankcijomis – naują ėjimą daro kinai: sudarė juodąjį įmonių sąrašą

Tokių veiksmų imtasi praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės Valstijos Kinijai ir dar 59 šalims įvedė naujus muitus, papildžiusius pastarojo meto prekybos priemonių seriją.
JAV veiksmai „rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teises ir interesus“, – pareiškime teigė prekybos ministerijos atstovas.
„Reaguodama į tai, Kinija gali imtis tik būtinų atsakomųjų priemonių, įskaitant dronų, pagrindinių jų komponentų ir technologijų eksporto į JAV kontrolės griežtinimą“, – pridūrė atstovas.
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Pekino priemonės taip pat apima Kinijos sertifikavimo įstaigų atliekamų pakartotinių gamyklų patikrinimų sustabdymą, JAV atitikties tikrinimo įmonių įtraukimą į juodąjį sąrašą ir nacionalinio saugumo tyrimų dėl biuro spausdintuvų ir kopijavimo aparatų importo inicijavimą, nurodė ministerija.
Ji taip pat įvedė sankcijas šešioms JAV įmonėms, įskaitant biotechnologijų bendrovę „Applied DNA Sciences“ ir geomokslų tyrimų įmonę „Stratum Reservoir“, uždrausdama organizacijoms ir asmenims Kinijoje „su jomis vykdyti atitinkamus sandorius, bendradarbiavimą ar kitą veiklą“.
Šios šešios įmonės „rėmė neteisėtas JAV sankcijas, susijusias su Sindziangu; jų veiksmų pobūdis yra pasibaisėtinas“, – tvirtino prekybos ministerija.
Jungtinės Tautos yra įspėjusios apie galimus nusikaltimus žmoniškumui Sindziango regione, nukreiptus prieš daugiausia musulmonišką uigūrų mažumą. Kinija šiuos kaltinimus įnirtingai neigia.
Aukščiausiasis Kinijos prekybos pareigūnas He Lifengas telefoninio pokalbio metu pareiškė „rimtą susirūpinimą“ JAV prekybos įgaliotiniui Jamiesonui Greerui dėl neseniai įvestų apribojimų, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
Kinija praėjusią savaitę taip pat apkaltino Jungtines Valstijas siekiu „suvaržyti“ Kinijos bendroves, nes Vašingtonas atskirai dar uždraudė užsienyje pagamintų humanoidinių ir keturkojų robotų importą.
Kinija ir Jungtinės Valstijos didžiąją praėjusių metų dalį buvo įsivėlusios į aštrėjantį prekybos karą, tačiau pasiekė paliaubas, kai pernai spalį susitiko JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas.
Vis dėlto naujausi JAV muitai Kinijai ir kitiems prekybos partneriams sukėlė grėsmę šioms paliauboms, o Pekinas perspėjo Vašingtoną nevykdyti prekybos karo.