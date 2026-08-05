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Oficialu: Lietuvoje birželį užfiksuotas didžiausias pramonės produktų kainų smigimas

2026 m. rugpjūčio 5 d. 17:11
Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2026 m. birželį krito 0,3 proc. euro zonoje ir 0,2 proc. visoje Europos Sąjungoje (ES), skelbia Eurostatas. Didžiausias kainų kritimas Europoje birželį buvo fiksuotas Lietuvoje – pramonės produkcija čia atpigo 1,7 proc.
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1,5 proc. kainų kritimas fiksuotas Airijoje, po 1,3 proc. – Bulgarijoje ir Graikijoje. Kainos tuo metu labiausiai padidėjo Slovakijoje (1,1 proc.), Rumunijoje (1 proc.) ir Estijoje (0,9 proc.).
Eurostato duomenimis, mėnesinius (šių metų birželį, lyginant su geguže) pokyčius euro zonoje lėmė 1,5 proc. kritusios energetikos išteklių kainos, tarpinių produktų kainos tuo metu šoktelėjo 0,3 proc., o kitų sektorių prekių kainos augo po 0,2 proc.
Visoje ES energijos ištekliai per mėnesį atpigo 1,4 proc., tarpinės ir kapitalinės prekės brango po 0,3 proc., ilgalaikio vartojimo prekių kainos kilo 0,2 proc., trumpalaikio vartojimo prekių – mažėjo 0,1 proc. Kainos, neskaičiuojant energetikos išteklių, bendrai brango 0,2 proc.

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Metinis kainų augimas euro zonoje daugiausia fiksuotas energetikos sektoriuje – energijos ištekliai per metus pabrango 8,8 proc., tarpinės prekės – 6,1 proc., kapitalo prekės – 2,3 proc., ilgalaikio vartojimo prekės – 2,9 proc. Tuo metu trumpalaikio vartojimo prekių kainos sumažėjo 0,6 proc. Neskaičiuojant energetikos, visos pramonės produkcijos kainos per metus pakilo 3 proc.
Visoje ES energijos ištekliai per metus pabrango 10 proc., tarpinės prekės – 5,7 proc., kapitalo prekės – 2,2 proc., ilgalaikio vartojimo prekės – 2,8 proc., o trumpalaikio vartojimo prekių kainos sumažėjo 0,7 proc. Neįskaičiuojant energetikos, pramonės produkcijos kainos Bendrijoje per metus padidėjo 2,9 proc.
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Didžiausias metinis pramonės gamybos kainų augimas birželį fiksuotas Bulgarijoje (18,2 proc.), Rumunijoje (14,3 proc.) ir Airijoje (11,4 proc.). Vienintelėje Liuksemburge metinis kainų pokytis buvo neigiamas – pramonės produkcija čia atpigo 3,2 proc.
KainospramonėEurostat

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