Startuoliai Lietuvos biudžetą papildė įspūdinga suma – sektoriaus kuriama vertė sparčiai auga

Tai didžiausia iki šiol per ketvirtį sumokėta suma ir 38 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, trečiadienį pranešė asociacija „Unicorns Lithuania“.
Daugiausia mokesčių sumokėjo bendrovė „Revolut“ (56,6 mln. eurų), „Vinted“ (22,7 mln. eurų), „Nord Security“ (9,1 mln. eurų), „Oxylabs“ (7,3 mln. eurų) ir „Baltic Classifieds Group“ (6,4 mln. eurų).
„Lietuvos startuolių veiklos modelis išskirtinis tuo, kad didžioji dalis jų pajamų uždirbama tarptautinėse rinkose, o šios lėšos Lietuvoje virsta darbo užmokesčiu, mokesčiais ir investicijomis į tolesnę plėtrą. Reikšmingai padidėjusi į biudžetą sumokėtų mokesčių suma rodo, kad sektoriaus kuriama ekonominė vertė Lietuvai sparčiai auga“, – pranešime cituojama „Unicorns Lithuania“ vadovė Gintarė Verbickaitė.
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Bent 1 mln. eurų mokesčių per ketvirtį sumokėjo 33 startuoliai, palyginti su 24 prieš metus. Be to, 16 iš 100 didžiausių sektoriaus mokesčių mokėtojų per pirmąjį šių metų pusmetį jau sumokėjo daugiau nei per visus 2025 metus.
„Unicorns Lithuania“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje aktyviai veikia daugiau nei 1,1 tūkst. startuolių ir iš jų išaugusių technologijų įmonių.
Juose šiuo metu dirba 19,6 tūkst. žmonių, maždaug 1 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbuotojų Lietuvoje įdarbina „Vinted“ (1 894), „Nord Security“ (1 172) ir „Wargaming“ (668).