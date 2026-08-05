Vienam Vokietijos oro uostui teko skubiai stabdyti skrydžius: kas atsitiko

Dėl, pasak policijos, „su saugumo susijusio incidento“ keli orlaiviai, įskaitant keleivinį lėktuvą, buvo nukreipti į kitus oro uostus.
Anksti ryte šiaurinė oro uosto dalis atnaujino darbą, tačiau pietinis kilimo ir tūpimo takas tęsiantis tyrimui liko uždarytas.
Įtartinas daiktas buvo rastas netoli pietinio kilimo ir tūpimo tako. Jį apžiūrėjo policijos pareigūnai, naudodami sprogmenų neutralizavimo robotą.
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Policija aiškinasi, ar neatpažintas skraidantis objektas ir rastas įtartinas daiktas yra tarpusavyje susiję.
Tiesioginio pavojaus nebuvo, tikino policijos atstovas.