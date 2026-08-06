„Maxima grupė“ „Vilniaus prekybai“ išmokėjo daugiau nei 0,5 mlrd. eurų dividendų

Kaip portalui teigė „Vilniaus prekybos“ korporatyvinių ryšių ir komunikacijos vadovas Lukas Radžiūnas, didžioji dalis „Maxima grupės“ 2025 m. išmokėtų dividendų tiesiogiai susiję su jos motininės įmonės pertvarka.
Jo teigimu, „Maxima grupė“ 424 mln. eurų dividendų vienintelei akcininkei – „Vilniaus prekybai“ – išmokėjo praėjusių metų pabaigoje. Tai buvo lėšos, kurias „Maxima grupė“ gavo perleidusi verslus Lenkijoje ir Bulgarijoje bendrovei „Paretas B.V.“, kuri taip pat priklauso „Vilniaus prekybai“.
Tuo metu 2025 m. pradžioje „Maxima grupė“ iš sukaupto pelno dividendams „Vilniaus prekybai“ skyrė 106 mln. eurų.
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Kitos pernai daugiausiai dividendų išmokėjusios ir tarp pelningiausių šalyje besirikiavusios bendrovės – bankai.
„Swedbank“ pagal praėjusių metų grynąjį pelną rikiavosi trečia (304,6 mln. eurų), o dividendams skyrė 216,5 mln. eurų. Ketvirta pagal pelną bendrovė SEB bankas (297,4 mln. eurų) akcininkams išmokėjo 258 mln. eurų dividendų.
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Skelbiama, kad tarp daugiausiai dividendų išmokėjusių įmonių – bendrovė „Ignitis gamyba“, kuri uždirbo 170 mln. eurų grynojo pelno ir 156,1 mln. eurų skyrė dividendams.
Bendrovė „Maxima LT“, priklausanti anksčiau minėtai „Maxima grupei“, uždirbo 152,7 mln. eurų ir beveik 118 mln. eurų išmokėjo dividendais. Telekomunikacijų įmonė „Tele2“ tuo metu uždirbo 128,7 mln. eurų ir 100 mln. eurų paskyrė dividendams.
Tarp 2025 m. 10 pelningiausių Lietuvos įmonių dividendų nemokėjo „Tesonet Global“, kuri uždirbo 553,5 mln. eurų, „Revolut bank“ (207,9 mln. eurų pelno) ir „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (206,4 mln. eurų).
Didžiausią grynąjį pelną (568,4 mln. eurų) fiksavusi „Vilniaus prekyba“ akcininkams išmokėjo 13 mln. eurų dividendų.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, pernai dividendus mokėjo daugiau nei 21,6 tūkst. juridinių asmenų – jų buvo beveik 1,8 tūkst. daugiau nei metais anksčiau. Bendra apskaičiuota dividendų suma sudarė 6,77 mlrd. eurų, beveik tiek pat kaip 2024-aisiais.