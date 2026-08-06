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„Maxima“ visam laikui uždaro parduotuvę Vilniuje: paaiškino priežastį

2026 m. rugpjūčio 6 d. 11:43
Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ informuoja Vilniaus Žirmūnų mikrorajono gyventojus – visam laikui užvėrus Minties g. 58 vieno X duris, pirkėjai apsipirkti artimiausioje „Maximoje“ galės adresu Tuskulėnų g. 66. Uždaromoje parduotuvėje vyksta prekių išpardavimas, rašoma premybos tinko pranešime žiniasklaidai.
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„Šis sekmadienis, rugpjūčio 9 d., bus paskutinė Vilniuje, adresu Minties g. 58, veikiančios vieno X parduotuvės darbo diena. Ją visam laikui užveriame dėl mažėjančio pirkėjų srauto, kuris mieliau šiame rajone renkasi vos už 350 metrų pėsčiomis esančią dviejų X Tuskulėnų gatvės „Maximą“. Įvertinę parduotuvės atnaujinimui reikiamą investiciją ir srautą, nusprendėme ją nukreipti į kitų parduotuvių atnaujinimus, plėtrą“, – informuoja „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Uždarius Minties gatvės „Maximą“ beveik visi darbuotojai bus perkelti dirbi į kitas tinklo parduotuves, vienas jų nusprendė veiklos įmonėje netęsti. Paskutinę šios parduotuvės darbo savaitę pirkėjai gali pasinaudoti specialiomis išpardavimo nuolaidomis.
E. Vareikytė atkreipia dėmesį, kad didesnė Tuskulėnų gatvėje esanti tinklo parduotuvė Žirmūnų mikrorajono gyventojams patogi dėl galimybės vienoje vietoje rasti daugiau maisto ir pramonės prekių pasirinkimo bei tos pačios kategorijos produktų įvairovę, čia pat veikiančią vaistinę ir kt. paslaugas.
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