Viešai susikirto L. Ramonas ir S. Malinauskas – skriejo įžeidimai: „Lok toliau“

Sako, kad S. Malinauskui pritrūko faktų
Naujienų portalas Lrytas primena, kad liepos 25 d. S. Malinauskas „Youtube“ platformoje patalpino įrašą, kuriame apžvelgė sostinėje susiklosčiusią atliekų tvarkymo krizę. Jis kėlė klausimą, ar užsitęsusi krizė negalėjo būti naudinga tam tikriems verslo interesams, ir kalbėjo apie konkurentų norą perimti „Energesman“. Plačiau apie tai galite paskaityti čia.
Tačiau kitas garsus tinklaraštininkas, turinio kūrėjas L. Ramonas pareiškė, kad S. Malinauskas neturi faktų, galinčių įrodyti jo paskelbtą versiją.
Vilniaus šiukšlių krizė: kas laukia atliekų tvarkymo kainų
„Vilniaus miesto savivaldybė su Benkunsku žada į šiltą vietą įdėti Rubikono versliuką. Tam tarpininkauja Povilas Poderskis iš Nemuno Laisvės Aušros partijos.
Rūtos Mikelkevičiūtės tonu Malinauskas porino apie aferą, kurioje sukasi dešimtys milijonų, o savivaldybė įsistačiusi Blinkevičiūtės akis meluoja visai Lietuvai.
Skamba šiurpiai, net sunku tuo patikėti. Ypač dėl to, kad tuo netiki pats Malinauskas.
Jei ką Malinauskas sakė yra tiesa, tai šis skandalas galėtų sunaikinti konservatorių partiją, milijoniniais korupciniais ryšiais ją susiedamas su Nemuno Aušra, Rubikonu ir pačiu Belzebubu.
Bet Malinauskas nepateikė beveik jokių įrodymų: skaičių, dokumentų, ar detalių. Jokios analizės. Vien kažkokių šaltinių atpasakojimą. Šiai aferai Malinauskas skiria vos 20 minučių eterio, nes didžiąją jo epizodo dalį suvalgo Trakų vilų savininkų ginčas, kur jie keliuku nepasidalina“, – savo feisbuke rašė L. Ramonas.
Jis taip retoriškai klausė, „ar taip elgiasi žurnalistas, atradęs vieną didžiausių skandalų nepriklausomoje Lietuvoje?“
L. Ramonas tęsė, kad pačioje pradžioje S. Malinauskas „skundžiasi, kad krenta jo kanalo peržiūros, ir reikalauja žiūrėti jo video – kitu atveju grasina rečiau juos kelti. Vėliau Malinauskas apgailestauja, kad konvenciniai žurnalistai gilinasi į nuobodžias ir nepisamas detales, o vat jis žino, kad reikia kalbėti apie seksualias stambias aferas, – dėstė tinklaraštininkas. – Malinauskas prisistato kaip vienetinis tiesos šerifas ant mūsų svieto, kuris kovoja prieš supuvusią sistemą, bet – sutapimas – kalbos apie supuvusią sistemą jam generuoja didesnes peržiūras, kurių jis taip baisiai nori.“
S. Malinauskas: iš tavęs žmonės gauna dezinformaciją
Į L. Ramono išsakytą kritiką sureagavo ir pats S. Malinauskas, kuris šiuo metu išvykęs atostogauti.
Jis komentare rašė: „Atostogauju, bet trumpai apie faktus ir dezinformaciją.
Iš manęs visuomenė sužinojo, kad Andrius Janukonis planuoja grįžti į atliekų tvarkymo verslą, kad prieš keturis mėnesius buvo asmeniškai susitikęs su Vilniaus meru, o vėliau ta tema ne kartą kontaktuota su kitais Vilniaus savivaldybės darbuotojais. Tai iki šiol nebuvo niekur viešinta.
Iš manęs žmonės sužinojo, kad prieš pats „atliekų krizę“ Nemuno aušros aplinkos ministras, o vėliau kancleris tarpininkauja „Ecoservice“ siūlydamas „Energesman“ parduoti akcijas. Politikas dirba privačių įmonių derybininku. To irgi niekas nežinojo.
O iš tavęs žmonės gauna dezinformaciją. Tu ir Orlauskas niekuo nesiskiriat, tik vienas klounas dešiniau, kitas kairiau. Tu kairiau.
O dėl „negrįžti iš atostogų“, čia jau asmeniška, toks banditėlio palinkėjimas. Kai melavai apie „Contribee“, o iš manęs žmonės tiesą sužinojo, tiek žemai kritęs nebuvai. Degraduoji.
Vienintelis pliusas, bus proga fb („Facebook“ – red.) draugų sąrašą apsivalyti, nes matau, yra šitą mėšlą palaikančių.
Lok toliau, po atostogų papasakosiu daugiau ir visiškai už dyką, į jokius substackus registruotis nereiks. Kol tu Poderskiui užpakalį laižai nei vieno fakto nenutuokdamas, aš nebijau juos aiškintis ir viešinti.“
Kaltina konspiracijos teorijų skleidimu
L. Ramonas skolingas neliko ir komentarų skiltyje S. Malinauskui atrašė: „Aš tą ir sakiau, kad paimi kelis faktus, prispekuliuoji ir iš to padarai didelę teoriją. Kad Poderskis galėjo kažką bandyti sukti man nėra sunku patikėt. Kad Janukonis bando pasipelnyti iš krizės – irgi.
Bet iš kelių faktų tu tuomet sudedi maksimalią konspiracijos teoriją, kur Vilniaus savivaldybė, Poderskis ir Rubikonas veikia išvien, bandydami išmesti neva puikiai besitvarkantį operatorių.
Gal tas operatorius ir tvarkosi puikiai, bet toje vietoje taip pat nepateiki jokios analizės. Pasakei, kad šiukšlių kalnai atitinka reikalavimus.
Bet buvo kiti sutarties nutraukimo pagrindai – laiku nepabaigtos statybos, eilės ir valstybės institucijų raštai, tuos pažeidimus liudijantys. Tiek savivaldybė, tiek „Energesman“ turi savo argumentų kodėl įvyko taip ar anaip – tu jų neanalizavai, o paprasčiausiai implikavai, kad „Energesman“ viską gerai daro.
Kaip minėjau žodžiu, nematau problemos, jei nusprendi užsiimti „Energesman“ poziciją ir juos ginti, bet tai turėtum daryti išsamiai. Vietoj išsamumo pateikei tik konspiracijos teoriją.
Džiugu, kad atblokavai, tikiuos neištrinsi šio komentaro, nors ir nekaip skambi su tokia agresija. Nieks tau čia negrasina, Skirmantai, paprasčiausiai sakau, kad jei neketini atlikti normalaus darbo, tai tau neverta į jį iš atostogų grįžti.“
Vėliau L. Ramonas paskelbė dar vieną feisbuko įrašą. „Malinauskas pasakė, kad skleidžiu dezinformaciją (neaišku kokią). Kad esu kairysis Orlauskas, kas gal ir juokingas įžeidimas. O dabar vienas trumpas anekdotas apie LGBTQ karvę…
Malinauskas mane išvadino banditu rašydamas: „O dėl „negrįžti iš atostogų“, čia jau asmeniška, toks banditėlio palinkėjimas.“
Niekad nebuvau sietas su banditais, bet va Malinauskas iškart prigavo, turi talentą. Iš tikro turėjau omeny, kad jei Malinauskas į savo darbą neįdeda pastangų, tai neverta į jį grįžti iš atostogų.
Kad būtų aišku: į bet kokius grasinimus prieš kitus ir save reaguosiu labai rimtai. Nei tiesiogiai, nei implikacijomis netoleruoju smurto ar grasinimų juo. Skirmantas ar bet kuris kitas viešas žmogus turi jaustis saugiai vykdydamas savo veiklą ir visų mūsų darbas yra užkirsti kelią bet kokiems smurto požymiams. Ginčytis ir nesutarti – normalu, grasinti – niekada.
Po to Malinauskas man pasiūlė toliau loti ir laižyti Poderskio užpakalį (nesu bandęs).
Atsakiau jam dėl jo video turinio – ko jame trūksta ir paklausiau kodėl vietoj analizės jis braižo konspiracijas“, – teigė L. Ramonas.
Jis tęsė: „Malinauskas atsakė, kad aš ne pirmą kartą ginu korupcines schemas (neaišku kokias, sužinosime) ir pridėjo: „Kas yra nauja, tu peržengei ribas mane puldamas asmeniškai.“
Skamba kaip Maslobojevo įspėjimas su vienu išbrauktu kreipiniu.
Bet aš nesutinku, kad kritika yra puolimas asmeniškai. Na taip, šaipiausi ir iš pačio Malinausko, bet pašaipą suprantu kaip natūralią komunikacijos priemonę ir pats stengiuos neįsižeisti, kai šaiposi iš manęs.“
Kas vyksta?
Priminsime, jog praėjusį penktadienį Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) gamyklos teritoriją, VAATC perėmė jos operavimą.
Iki tol ją operavusi privati įmonė „Energesman“ planuoja teismo sprendimą skųsti. Pats VAATC tvirtina, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
VAATC prieš porą savaičių nutraukė su „Energesman“ sudarytą MBA įrenginių eksploatavimo sutartį, argumentuojant, jog bendrovė susiduria su sunkumais vykdant įsipareigojimus.
Skirmantas MalinauskastinklaraštininkaiEnergesman
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